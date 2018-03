Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astăzi o întrevedere cu echipa de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Ben Kelmanson, care se află în vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 15-27 martie 2018. Părțile au discutat despre prognoza indicatorilor macroeconomici, inclusiv creșterea volumului de producție, Produsul Intern Brut, exportul, importul etc. pentru anii 2017-2023, principalele riscuri care pot duce la nerealizarea prognozelor de bază, precum și despre securitatea energetică, diversificarea surselor de energie electrică și gaze naturale, infrastructura drumurilor.



Referindu-se la consolidarea securității energetice a țării prin diversificarea surselor de furnizare a gazelor naturale, ministrul Economiei și Infrastructurii a informat misiunea de experți ai FMI că a fost identificat investitorul pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, iar până la sfârșitul lunii va fi semnat contractul. De asemenea, Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede despăgubirea proprietarilor de bunuri imobile pe direcția construcției conductei de gaze naturale Ungheni-Chișinău, pentru a elimina orice risc sau impediment în procesul de construcție a acestuia.



„Securitatea energetică este una dintre principalele priorități ale Ministerului Economiei și Infrastructurii. Referitor la conducta de transport gaze naturale Ungheni-Chișinău, avem un plan bine pus la punct și pași concreți pe care trebuie să-i întreprindem, astfel încât, în luna iunie a acestui an, să demarăm lucrările de construcție a gazoductului”, a subliniat Chiril Gaburici.



Șeful echipei de experți a FMI, Ben Kelmanson, a apreciat pozitiv eforturile Guvernului în domeniul energetic, în special în ceea ce privește aprobarea noii metodologii de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în baza căreia tarifele urmează a fi stabilite într-o manieră transparentă. Experții FMI și-au exprimat susținerea în ceea ce privește planurile autorităților de a investi în infrastructura publică și au încurajat Ministerul Economiei și Infrastructurii să implementeze în continuare acțiunile planificate.



Un alt subiect discutat a fost programul „Drumuri bune pentru Moldova”, care urmează a fi implementat pe parcursul acestui an. Experții FMI au menționat că este un proiect ambițios de pe urma căruia ar avea de câștigat cetățenii Republicii Moldova: infrastructură dezvoltată, investiții și noi locuri de muncă.



La final, ministrul Chiril Gaburici a exprimat gratitudine pentru suportul acordat de FMI în realizarea reformelor economice și a confirmat determinarea de a duce la bun sfârșit implementarea proiectelor inițiate.



Programul de trei ani al Republicii Moldova, susținut de FMI, a fost aprobat la 7 noiembrie 2016. Acesta este finanțat printr-un credit în valoare totală de circa 187 milioane de dolari, dintre care 83 milioane de dolari au fost deja alocate, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.