Cea de-a VI-a ediție a programului se va desfășura în perioada 20-28 august curent, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. Prin acest proiect se urmărește consolidarea legăturilor emoționale, culturale și de identitate ale tinerilor cu țara de origine.



Pentru a participa la Programul DOR 2018, copiii cu vârsta cuprinsă între 12-17 ani trebuie să completeze online, în perioada 15 martie - 15 mai curent, formularul de participare, pe pagina web www.dor.md. La fel ca și în anul precedent, la Programul DOR 2018 vor participa și copii din Republica Moldova selectați în urma unui concurs de creație, iar prioritate vor avea persoanele care nu au mai participat până acum la acest program.



Dosarele depuse vor fi evaluate de către o comisie mixtă, formată din reprezentanți ai Cancelariei de Stat, ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ai Biroului Relații cu Diaspora. Rezultatele vor fi anunțate pe data de 25 mai. Participarea la Programul DOR este gratuită, toate cheltuielile sunt acoperite din bugetul de stat, cu excepția celor de călătorie spre și din Republica Moldova.



Și în acest an, participanții la tabără de vară DOR vor avea parte de activități artistice, sportive, lingvistice, de cunoaștere a istoriei și culturii, vor efectua vizite oficiale și culturale - toate desfășurate într-un stil interactiv. La ediția din acest se vor putea înscrie 100 de copii și tineri.



Până în prezent, la Programul DOR au participat peste 500 de copii din 15 țări, inclusiv din Republica Moldova, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.