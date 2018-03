60 de tineri din Republica Moldova și Ucraina, cu vârsta între 18 și 35 de ani, vor fi susținuți în inițierea afacerilor inovatoare, cu impact puternic transfrontalier social și economic, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina „Joint Opportunities in Busiess for Youth”. La evenimentul de lansare a Programului a participat Secretarul general de stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin.



„Guvernul Republicii Moldova susține promovarea tinerilor în afaceri printr-un șir de politici și strategii, printre care Strategia Națională „Moldova 2020” și „Strategia de dezvoltare a IMM-lor pentru 2012-2020”. Proiectul lansat astăzi completează planul de acțiuni al Guvernului și, inclusiv al Ministerului Economiei și Infrastructurii privind susținerea antreprenoriatului în rândul tinerilor”, a menționat Iulia Costin.



Proiectului transfrontalier „Joint Opportunities in Busiess for Youth” („Oportunități comune în afaceri pentru tineri”) este finanțat de Uniunea Europeană și va fi implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Organizația Publică de tineret „Noua Generație a Europei” din Ucraina.



„Proiectul lansat astăzi va încuraja și va susține tinerii potențiali antreprenori ca să inițieze și să dezvolte afaceri viabile si cu valoare adăugată, ceea ce va constitui și un suport pentru economiile ambelor țări. Din punct de vedere a relațiilor bilaterale moldo-ucrainene, acesta oferă o oportunitate unică pentru tinerii noștri de a se cunoaște mai bine, de a face schimb de experiență și de a pune baza unor parteneriate durabile de afaceri”, a notat Secretarul general de stat.



Totodată, Iulia Costin a accentuat că tinerii antreprenori se confruntă cu mai multe probleme din cauza lipsei de cunoștințe antreprenoriale și necesită asistență în dezvoltarea abilităților de planificare, lansare și gestionare a unei afaceri. În acest sens, Ministerul Economiei și Infrastructurii, în colaborare cu ODIMM, a elaborat Programul „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” pentru anii 2018-2020, care urmează să fie aprobat de Guvern. Acesta va contribui la susținerea afacerilor gestionate de către tineri prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile.



Proiectului transfrontalier „Joint Opportunities in Busiess for Youth” se va desfășura timp de 14 luni. În cadrul acestuia, tinerii din ambele țări vor fi instruiți și încurajați să participe la Seed Forum-uri. De asemenea, va fi creată o platformă de asistență și consultare on-line privind scrierea unui plan de afaceri, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.