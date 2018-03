În cadrul ședinței de astăzi, 12 martie 2018, Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit pentru data de 20 mai 2018 desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor municipiilor Chișinău și Bălți. Mandatul aleșilor locali a încetat înainte de termen în legătură cu demisia acestora. Amintim că anterior, pentru data de 20 mai 2018, CEC a stabilit desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor și în alte 5 localități: comuna Leușeni și satul Nemțeni, raionul Hîncești, comuna Volovița, raionul Soroca, comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei și comuna Pîrliţa, raionul Ungheni.



Comisia a aprobat programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018, inclusiv devizul de cheltuieli. Programul calendaristic stabilește termenul limită de constituire a circumscripțiilor electorale de nivelul I, a secțiilor de votare, precum și a organelor electorale ce le vor administra, perioada de raportare financiară, particularitățile monitorizării alegerilor și reflectării acestora în mijloacele de informare în masă, verificarea corectitudinii întocmirii listelor electorale, perioada de organizare și desfășurare a seminarelor de instruire pentru funcționarii electorali etc.



Comisia a respins cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ. Astfel, a fost stabilită necorespunderea inițiativei cu prevederile Codului bunelor practici în materie electorală, adoptat de Comisia de la Veneţia care prevede că elementele fundamentale ale dreptului electoral, în special, sistemul electoral propriu-zis, componența comisiilor electorale şi constituirea circumscripțiilor electorale, nu trebuie amendate decît cel puţin cu un an înainte de alegeri. Or, inițierea modificării sistemului electoral cu mai puțin de un an de zile până la termenul de organizare a alegerilor parlamentare, nu poate duce la stabilitatea dreptului electoral.



Tot astăzi, CEC a adoptat mai multe hotărîri de atribuire a mandatelor de consilier în unele consilii raionale, orăşeneşti, sătești (comunale).