Intensificarea dialogului strategic între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, impulsionarea dialogului politic la nivel înalt, cât şi obiectivele principale la nivel de cooperare sectorială au fost discutate astăzi de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, în cadrul întrevederii cu Bridget Brink, Asistentul Adjunct al Secretarului de Stat al SUA.



În cadrul dialogului, ministrul Tudor Ulianovschi a evidenţiat determinarea Guvernului de la Chişinău de a continua procesul de implementare al reformelor democratice şi structurale în domeniile justiției, comercial-economic, luptei cu corupţia, etc. În context, ministrul Afacerilor Externe a punctat că la moment atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru regiune per ansamblu, este extrem de important sprijinul partenerilor în cadrul eforturilor determinate de asigurare a transformărilor democratice din ţară şi regiune. ”Pledăm pentru impulsionarea dialogului strategic Republica Moldova–SUA şi pentru desfăşurarea, pe parcursul anului curent a şedinţei grupurilor de lucru pe securitatea energetică, pe supremaţia legii şi a statului de drept, precum şi a consultărilor bilaterale în alte domenii reciproc-avantajoase”, a spus ministrul Ulianovschi.



Șeful Diplomației moldovenești a apreciat sprijinul extrem de valoros oferit de partenerii americani în promovarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean şi continuarea negocierilor în formatul „5+2” în vederea identificării unei soluţii politice pentru problema transnistreană.



Potrivit MAEIE, Bridget Brink a reiterat sprijinul SUA pentru identificarea unei soluţii viabile pentru reglementarea conflictului transnistrean, cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. În context, Asistentul Adjunct al Secretarului de Stat al SUA a apreciat organizarea conferinței „Georgia, Moldova, Ucraina: Parteneriatul Estic – Provocările actuale de securitate”, aceasta fiind o platformă eficientă pentru celei trei state de a analiza riscurile cu care se confruntă și elabora strategii și acțiuni comune pentru soluționarea acestora.



Asistentul Adjunct al Secretarului de Stat al SUA a relevat măsurile întreprinse de Guvernul de la Chișinău privind implementarea unor ample programe de modernizare a țării, menționând importanţa intensificării eforturilor de combatere a corupției, traficului de fiinţe umane, reformare a justiției, economiei, altor sectoare, care, într-un final, contribuie la dezvoltarea social-economică și politică a țării noastre.



Interlocutorii au făcut un schimb de opinii și pe marginea altor chestiuni importante din agenda cooperării moldo-americane, inclusiv introducerea pe agenda Congresului Statelor Unite ale Americii a proiectului Rezoluţiei privind impulsionarea relaţiilor bilaterale SUA cu Republica Moldova şi sprijinul autorităților de la Washington pentru integritatea teritorială a țării noastre, autorii fiind co-preşedinţii Grupului de sprijin politic pentru Republica Moldova din Congresul SUA – David Price şi Pete Olson, etc.