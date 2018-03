În anul 2017, numărul utilizatorilor care au accesat Internetul mobil în baza tehnologiei 4G, a sporit, față de anul 2016, cu 83,7% și a depășit cifra de 692,3 mii. Dintre aceștia circa 610 mii au accesat Internetul prin intermediul telefonului inteligent (smartphone), iar peste 82,3 mii – în baza accesului dedicat la rețeaua globală (prin modemuri/carduri/ USB). În același an, numărul total al utilizatorilor de Internet mobil în bandă largă (în baza tehnologiilor 3G, 4G și prin acces dedicat) a crescut cu 28,3% și a însumat peste 2 mil. 430 mii, arată datele Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) despre evoluția acestei piețe în anul 2017.



Potrivit statisticilor prezentate ANRCETI de către cei trei furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii mobile (Orange Moldova, Moldcell şi Moldtelecom - Unite), în anul 2017 rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil în bandă largă, raportată la 100 de locuitori ai republicii, a crescut cu 15,1 puncte procentuale și a însumat 68,4%.



Aceleași date arată că traficul generat de utilizatorii de Internet mobil prin telefonul inteligent a crescut cu 77,4% și a ajuns la 22 mil. 376,9 mii GB, iar traficul generat de cei care au utilizat accesul dedicat la Internet a sporit cu 12,2% și a totalizat 43 mil. 726,3 mii GB. În anul 2017 un utilizator care a accesat Internetul mobil de pe telefon a generat în medie un trafic lunar de un GB (1049 MB), iar un utilizator care a folosit accesul dedicat la Internet – un trafic lunar de 11,8 GB.



Urmare a creșterii numărului de utilizatori și a traficului generat de aceștia volumul total al vânzărilor de servicii de acces la Internet mobil în bandă largă a sporit, față de anul 2016, cu 27,4% și a însumat peste 908,5 mil. lei. Această evoluție se datorează, în temei, creșterilor înregistrate de Orange Moldova și Moldcell. Vânzările realizate de primul furnizor au crescut cu 32,7% şi au însumat 557,1 mil. lei, iar ale celui de-al doilea - cu 29,8% şi au alcătuit 253,8 mil. lei. Volumul vânzărilor înregistrat de Moldtelecom a scăzut ușor (-0,3%) și a constituit peste 97,5 mil. lei. În consecință, venitul mediu lunar (ARPU) per utilizator de Internet mobil în bandă largă a sporit cu 19% și a alcătuit 28,5 lei, iar venitul per utilizator de Internet mobil prin acces dedicat a crescut cu 1,5% și a însumat 78,3 lei.



Conform estimărilor ANRCETI, la finalul anului 2017, cei trei furnizori de servicii de acces la Internet mobil în bandă largă deţineau, în funcţie de veniturile provenite din vânzarea acestor servicii, următoarele cote de piaţă: Orange Moldova – 61,32, Moldcell – 27,94 şi Moldtelecom – 10,74%.



Amintim că serviciile de comunicații electronice mobile 4G au fost lansate în noiembrie 2012. Ele asigură accesarea Internetului de pe dispozitive mobile și navigarea pe net cu viteze mari de transfer al datelor - de până la 300 Mbps. La finalul anului 2017, gradul de acoperire a populației și teritoriului R. Moldova cu rețele 4G constituia 97% și, respectiv, 94%, ceea ce înseamnă că practic toți deținătorii de telefoane inteligente sau tablete pot beneficia de acces la Internet de mare viteză.