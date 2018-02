Premierul Viorica Dăncilă a transmis și cu prilejul întrevederii pe care a avut-o, la Chișinău, cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, sprijinul ferm al României pentru parcursul pro-european al țării vecine, atât prin susținerea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova la nivelul statelor Uniunii Europene, cât și prin consolidarea cooperării bilaterale pe dimensiunea investițională.



Șeful Executivului a subliniat totodată disponibilitatea României pentru o coordonare mai strânsă în acest an, al Centenarului Marii Uniri, inclusiv prin concretizarea unor proiecte strategice comune cu beneficii directe pentru cetățeni și multiplicarea investițiilor românești în Republica Moldova.



”Avem numeroase proiecte de cooperare bilaterală pe care sperăm să le lansăm, să le consolidăm sau să le finalizăm cu Republica Moldova și care reprezintă direcții de acțiune extrem de importante, mai ales că, peste puțin timp, pe 27 martie, marcăm și 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România”, a declarat șeful Executivului. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a adăugat că partea română contează pe prezența președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, și a cât mai multor parlamentari de la Chișinău la ședința solemnă comună a Senatului și Camerei Deputaților din Parlamentul României ce va fi dedicată centenarului unirii Basarabiei cu România.



Investițiile Societăţii Naţionale de transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., cu acționariat majoritar al statului român, și ale Băncii Transilvania peste Prut reprezintă doar începutul unei relaţii aprofundate de cooperare și un semnal clar transmis altor investitori români și străini privind atractivitatea mediului de afaceri din Republica Moldova. Interconectarea energetică, atât pe dimensiunea de gaze naturale, cât şi în domeniul energiei electrice, precum și interconectarea infrastructurilor de transport, sunt priorități strategice pentru ambele state.



Proiectele bilaterale în domeniul sănătăţii şi educaţiei, dar și al comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor dețin, de asemenea, un potenţial semnificativ pentru aprofundarea cooperării bilaterale.



”Suntem interesați de multiplicarea investițiilor românești în Republica Moldova”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, amintind și rolul unui cadru legislativ care să-i încurajeze pe investitorii români sau din alte țări ale Uniunii Europene să dezvolte afaceri în Republica Moldova. Totodată, faptul că investitorii din România prezenți în Republica Moldova au decis să se constituie într-o Asociație va reprezenta o oportunitate în plus pentru consolidarea cooperării bilaterale în plan investițional.



Prim-ministrul Viorica Dăncilă a apreciat implicarea sporită a Parlamentului de la Chişinău în urmărirea eforturilor de reformă şi a aplicării angajamentelor europene și a calificat extrem de util ca evoluțiile pozitive înregistrate până acum în dosarul european al Republicii Moldova să poată fi capitalizate în perspectiva deținerii, de către România, a Președinției Consiliului UE, în primul semestru al anului 2019.



Un alt subiect abordat în cursul întrevederii premierului Viorica Dăncilă cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, a vizat importanța scrutinului legislativ de la sfârșitul acestui an din Republica Moldova pentru parcursul pro-european al acestei țări, informează un comunicat al Guvernului de la București.