Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Germaniei în țara noastră, Julia Monar, și directorul Echipei Economice Germane în Moldova (GET Moldova), Ricardo Giucci. În cadrul discuției, reprezentanții GET Moldova au prezentat o analiză de ansamblu asupra dezvoltării exporturilor Republicii Moldova în anul 2017.



Conform datelor prezentate, anul trecut exporturile de bunuri și servicii s-au majorat cu 545 de milioane de dolari sau cu 18% mai mult, față de anul 2016. Principalii factori care au determinat creșterea exportului de servicii, cu 164 de milioane de dolari (+16%), au fost dezvoltarea sectorului tehnologiei informației și serviciilor de transport, precum și crearea condițiilor pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor în țara noastră.



Cele mai multe produse și servicii au fost exportate în țările Uniunii Europene – 66% din totalul de exporturi, în creștere față de anul 2016. În schimb, sunt în scădere exporturile în Federația Rusă. În 2017, acestea au constituit doar 10%. Experții GET Moldova au remarcat că, anul trecut s-a înregistrat o creștere a exporturilor în Turcia, datorită intrării în vigoare a Acordului de Comerț Liber între Republica Moldova și Republica Turcia.



Ministrul Economiei și Infrastructurii a mulțumit Echipei Economice Germane în Moldova pentru analiza efectuată. Chiril Gaburici a reiterat că ministerul pe care-l conduce este deschis pentru cooperare cu experții GET Moldova, pentru a identifica problemele din domeniu, dar și cele mai bune soluții și recomandări care ar putea contribui la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.



Începând cu anul 2010, GET Moldova susține Guvernul Republicii Moldova în domeniul stabilizării dezvoltării economice și modelării proceselor necesare pentru reformele economice. Astfel, în cadrul unui dialog continuu cu autoritățile, experții identifică problemele economice curente și prezintă recomandări ulterioare bazate pe o analiză independentă.



GET Moldova constituie o parte a proiectului „Consultanță guvernamentală la nivel înalt în numele Ministerului Federal al Economiei și Energiei“, care include și Ucraina, Belarus și Georgia, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.