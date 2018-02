Pavel Filip: Stimată doamnă prim-ministru, stimați reprezentanți ai mass media, doamnelor și domnilor, permiteți-mi, de la început, să salut călduros, și în acest format largărgit, delegația Guvernului României și să aduc mulțumiri doamnei prim-ministru pentru acceptarea invitației de a întreprinde această invitație, în pofida agendei extrem de încărcate și doar la puţin timp de la preluarea mandatului.



Este o vizită foarte importantă deoarece România a fost şi rămâne a fi cel mai consecvent susţinător al Republicii Moldova, fie că vorbim de susţinerea implementării agendei de reforme pe plan intern, fie că vorbim de implementarea agendei noastre europene, agendei de asociere. Schimbul de opinii a fost unul constructiv şi sincer, iar propunerile făcute în cadrul acestora confirmă dorinţa de a consolida parteneriatul strategic dintre ţările noastre. Pot afirma că am găsit înţelegere şi sprijin total pe toate subiectele abordate.



Am informat-o pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă despre procesul reformelor interne în sectoarele-cheie şi acţiunile întreprinse în plan extern, în contextul promovării agendei noastre europene. În acest sens, ne-am exprimat gratitudinea pentru mesajele echilibrate promovate de către România, atât în cadrul formatelor bilaterale, cât şi în cadrul instituţiilor de la Bruxelles, despre situaţia internă din Republica Moldova şi mersul implementării reformelor. În mod special, am mulţumit pentru eforturile României în organizarea reuniunilor Grupului Prietenilor Moldovei, inclusiv ieri, 26 februarie, la Bruxelles.



Împreună cu doamna prim-ministru am făcut o trecere în revistă a relaţiilor bilaterale şi am constatat că nivelul acestora este unul solid, relaţiile între Republica Moldova şi România sunt excelente; am evidenţiat şi multiplele instrumente care pot face acest dialog şi mai eficient, mă refer, în primul rând, la şedinţele comune ale guvernelor, care au fost foarte eficiente în trecut şi am convenit că, în curând, vom avea o şedinţă comună a guvernelor şi de data aceasta am propus, cu mult drag, ca această şedinţă să aibă loc la Chişinău.



Punctual, a fost evaluată şi cooperarea comercial-economică. Cu toţii cunoaşteţi că Republica Moldova şi-a majorat exporturile pe piaţa UE şi a atins cota de peste 65%, dar, în acelaşi timp, trebuie să vă spunem că schimburile comerciale cele mai înalte sunt cu România. Anul trecut, am atins cifra de peste 1,303 miliarde de dolari, şi România este pe locul I nu doar atunci când vorbim despre schimburi comerciale, dar este pe locul I şi atunci când vorbim despre investiţii. Întreprinderile cu capital român sunt cele mai multe atunci când vorbim de investiţii străine în Republica Moldova. Sub aspectul valorificării în continuare a aspectului investiţional, am salutat venirea pe piaţa Republicii Moldova a Băncii Transilvania şi deschiderea la Chişinău a reprezentanţei companiei de transport a gazelor naturale Transgaz şi decizia acesteia de a participa la consursul investiţional de privatizare a întreprinderii de stat Verstmoldtransgaz. Cu această ocazie aş dori să anunţ că în ziua de ieri, 26 februarie, Comisia pentru desfăşurarea concursurilor de privatizare a anunţat rezultatul concursurilor, unde SRL Eurotransgaz, în care asociat unic este Transgaz SA România, a devenit câştigătorul acestei competiţii. Prin intermediul acestui exerciţiu, trebuie să recunoaştem că Transgaz România şi, dacă vreţi, statul român până la urmă, şi-a confirmat bunele şi serioasele intenţii de a contribui la creşterea securităţii energetice a statului nostru. Cred că nu există îndoială cât de importantă pentru Republica Moldova este securitatea energetică. Şi dacă până acum vorbeam de posibilitatea de a importa gaze naturale doar dintr-o singură sursă, această investiţie ne va asigura să diversificăm sursele de import a gazelor naturale, fapt care de fapt stă la baza securităţii energetice a unui stat. Şi am toată siguranţa că va avea de câştigat, nu doar investitorul, nu doar statul român sau Republica Moldova, dar, în final, vor avea de câştigat consumatorii de gaze naturale, cetăţenii Republicii Moldova.



De asemenea, am discutat şi despre proiectele privind construcţia podurilor, proiecte vitale pentru economia ţării şi, mai ales, pentru cetăţenii noştri. Ne-am exprimat încă o dată gratitudinea pentru că a fost inclus în proiectul naţional de construcţie a autostrăzii, în România, Târgu Neamţ-Iaşi Ungheni, inclusiv costrucţia podului de la Ungheni.



După cum observaţi, sprijinul şi cooperarea cu România este multidimensională, asistenţa oferită de către România nu se reduce doar la un suport în demersurile noastre politico-diplomatice sau în relaţiile noastre diplomatice bilaterale, dar şi la un sprijin şi suport nemijlocit material; şi aici nu pot să nu mulţumesc şi pe această cale pentru ajutorul nerambursabil din partea României. Vorbim aici despre sute de microbuze oferite pentru elevi astfel încât să poată ajunge la şcoală în urma proiectului de optimizare a şcolilor. Vorbim aici şi de renovarea şi reparaţia sutelor de grădiniţe în Republica Moldova, unde copiii se pot bucura deja de clădiri reparate calitativ, dar şi proiectele de investiţii în obiectivele culturale. Vorbesc şi de Sala cu Orgă, un edificiu frumos, care se află în centrul oraşului Chişinău, vorbesc şi de construcţia teatrului de la Cahul, vorbesc şi de reparaţia Muzeului Naţional de Artă şi, nu în ultimul rând, şi oferirea burselor pentru copiii din Republica Moldova, care au posibilitatea să-şi facă studiile în România şi de a obţine o diplomă europeană. Şi nu în ultimul rând, şi pe această cale, - nu este pentru prima dată, dar este un lucru important pentru mine, care m-a marcat: în anul 2016, când Republica Moldova s-a pomenit într-o criză şi ne-a fost foarte greu, România a fost ţara care ne-a oferit un împrumut de 150 de milioane de euro, atunci când erau blocate finanţările externe, şi, desigur, acest lucru eu nu îl voi uita niciodată. Atunci când ne-a fost mai greu, România ne-a ajutat.



Vreau să închei pe această notă optimistă şi de gratitudine. Sunt sigur că viitorul relaţiei noastre va fi unul şi mai bun şi în acelaşi timp, doamna prim-ministru, vreau să vă mulţumesc încă o dată pentru tot suportul şi realizarea obiectivelor majore pe care ni le-am propus în relaţia noastră.



Viorica Dăncilă: Domnule prim-ministru, stimaţi reprezentanţi ai mass-media, mă bucur să mă aflu la Chişinău pentru prima dată în calitate de prim-ministru al României, în anul celebrării Centenarului. Prima mea vizită la Chişinău nu este întâmplătoare, este prima vizită pe care o fac în calitate de prim-ministru şi aceasta denotă ataşamentul meu faţă de Republica Moldova.



Relaţia dintre România şi Republica Moldova a fost şi rămâne una specială, o temă faţă de care există aşteptări şi interes la nivelul ambelor societăţi. Dezvoltarea relaţiei noastre constituie o prioritate de prim rang a Guvernului României, iar obiectivul strategic îl reprezintă integrarea europeană a Republicii Moldova. Vizita de astăzi şi discuţiile substanţiale cu prim-ministrul Filip au oferit prilejul unei treceri în revistă atât a proiectelor în derulare şi identificării de noi iniţiative destinate avansării cooperării bilaterale, cât şi a agendei europene. Avem un portofoliu consistent de proiecte în derulare, care au un fir comun: racordarea ireversibilă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, implicit la România, sub raport energetic, al infrastructurii, al instituţiilor, dar şi al valorilor.



Am discutat cu precădere despre proiectele de interconectare şi aici operaţionalizarea interconectorului Ungheni-Chişinău reprezintă o prioritate nu numai pentru Bucureşti şi Chişinău, ci este un proiect major, cu relavanţă regională pe agenda Uniunii Europene, în cadrul politicii privind dimensiunea estică.



Proiectul Iaşi-Ungheni-Chişinău, pomenit şi de domnul premier Filip, reconfirmă rolul României de principal partener al Republicii Moldova, consecvent în efortul integrării europene, inclusiv sub raportul racordării efective la spaţiul european. I-am spus domnului prim-ministru Filip că România doreşte să-şi sporească prezenţa investiţiilor în Republica Moldova. Salutăm progresele realizate în vederea interconectării energetice, pe dimensiunea de gaze naturale, despre care a vorbit domnul prim-ministru, suntem interesaţi de finalizarea cât mai rapidă a negocierilor din Transgaz şi partenerul din Republica Moldova, bineînţeles, cu respectarea tuturor condiţionalităţilor.



Tot astăzi, voi avea plăcerea de a participa alături de domnul prim-ministru Filip la ceremonia de inaugurare a asociaţiilor investitorilor români din Republica Moldova. Aceasta va crea, fără îndoială, noi oportunităţi de diversificare a prezenţei investiţiilor româneşti şi va contribui, astfel, la consolidarea poziţiei României ca prim partener comercial al Republicii Moldova.



De asemenea, am discutat şi despre continuarea procesului de reforme asumate de Guvernul Republicii Moldova, în parametrii conveniţi cu Uniunea Europeană, potrivit acordului de asociere, precum şi cu FMI.



Am asigurat că România va continua, ca şi până acum, să susţină Republica Moldova în acest sens, inclusiv prin schimburi intense de expertiză în domeniu. Nu vă ascund faptul că, săptămâna trecută, în vizita pe care am efectuat-o la Bruxelles, şi unde am discutat cu liderii instituţiilor europene, am reiterat dorinţa României de a sprijini Republica Moldova în parcursul său european.



Totodată, România va continua să investească în modernizarea Republicii Moldova, în bunăstarea cetăţenilor şi în parcursul său european. Rămânem consecvenţi principiului nostru, investiţiile României, fie că vorbim de educaţie, sănătate, cultură, energie, agricultură, bănci, sunt destinate tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, pentru că, în centrul tuturor politicilor, aşa cum am vorbit şi cu domnul prim-ministru, trebuie să se afle cetăţeanul.



Am discutat cu domnul prim-ministru şi despre aprofundarea agendei de contacte în acest sens, despre planificarea următoarei şedinţe comune a celor două guverne, pe care o vedem a se realiza în prima jumătate a acestui an, unde vom vorbi punctual şi sectorial despre proiectele comune şi despre punctele comune dintre România şi Republica Moldova.



Până atunci, colegii noştri din cele două executive vor coopera strâns, astfel încât să fim în măsură să avansăm cooperarea noastră şi să anunţăm noi proiecte. Aşadar, după cum puteţi observa, avem o agendă bilaterală bogată şi activă şi pentru acest lucru vreau să vă mulţumesc.



Stimaţi jurnalişti, aveţi posibilitatea să adresaţi două întrebări, câte o întrebare din fiecare parte. Vă rugăm.



Reporter: Întrebarea mea se referă la acel grant oferit de România de 100 de milioane de euro. Au fost până acum investiţi 40 de milioane. Mai rămân /../ încă 60 de milioane. Dacă aţi reuşit să discutaţi cam în ce proiecte exacte ați putea investi aceşti bani?



Viorica Dăncilă: Am discutat cu domnul prim-ministru. Vrem să facem investiţii punctuale, de aceea, până la prima şedinţă de guvern, priorităţile le va stabili Guvernul Republicii Moldova, astfel încât în şedinţa de guvern, conform priorităţilor şi punctelor pe care le va stabili Guvernul Republicii Moldova, să putem să venim cu suma pe care am promis că o vom da Republicii Moldova. Vom avea o discuţie punctuală, pe fiecare element care presupune folosirea acestor fonduri.



Reporter: Bună ziua. Doamna prim-ministru, vă rog să ne spuneţi ce importanţă are pentru România şi pentru Republica Moldova viitoarea cumpărare de către Transgaz a companiei similare din Republica Moldova?



Pavel Filip: Vorbeam şi la întrevederea pe care am avut-o cu doamna prim-ministru, dar şi în formatul delegaţiilor, cât de importante sunt aceste proiecte de investiţii din partea României în Republica Moldova. Dacă ar fi să vorbim despre interconectarea sistemului de transport de gaze naturale, am spus şi în luarea de cuvânt, este mult mai important pentru Republica Moldova şi acest proiect trebuie privit nu doar ca o simplă investiţie, ci prin prisma asigurării securităţii energetice a Republicii Moldova. Nimeni nu are îndoieli că atunci când alimentarea este dintr-o singură sursă, eşti vulnerabil. Diversificarea surselor întotdeauna îţi oferă posibilitatea să te simţi în siguranţă. Cu atât mai mult că trebuie să vorbim nu doar de conexiunea de gaze naturale între Republica Moldova şi România, dar pentru că România este membru al UE, vorbim despre o interconexiune la sistemul energetic european. De aceea, acest lucru trebuie privit mult mai sus decât o simplă investiţie din partea Transgazului în Republica Moldova. În acelaşi timp, vreau să scot în evidenţă şi o altă investiţie importantă: venirea Băncii Transilvania în Republica Moldova şi intrarea în acţionariatul unei bănci importante. Dacă vă aduceţi aminte, criza din 2015 în Republica Moldova a fost generată anume de o criză bancară şi toate eforturile pe care noi le-am depus şi în timpul când negociam un program cu FMI, dar şi când vorbeam cu cei de la Banca Mondială, dar şi când vorbeam cu partenerii noştri din Uniunea Europeană pentru reluarea finanţărilor, subiectul numărul unu a fost reprezentat de restabilirea echilibrului bancar, fortificarea Băncii Naţionale şi stabilitatea sistemului bancar. Iată, venirea Băncii Transilvania în Republica Moldova, iarăşi, nu trebuie privită doar ca o simplă investiţie sau doar ca o simplă achiziţie a unui pachet de acţiuni, ci şi prin prisma că Republica Moldova a devenit un partener stabil şi este un semnal şi pentru alți investitori. De aceea, pentru noi aceste două investiţii din partea statului român, până la urmă, înseamnă mult mai mult decât simple investiţii, înseamnă, dacă vreți, un credit de încredere pentru noi şi un semnal pentru alți investitori.



Viorica Dăncilă: În plus, cred că domnul prim-ministru a dat foarte multe detalii, dar este important de reamintit încă un punct: cred că acest lucru înseamnă întărirea cooperării din punct de vedere energetic dintre România şi Republica Moldova. Ne-am raportat la educaţie, ne-am raportat la cultură, ne-am raportat la sănătate, cred că aria noastră trebuie să fie mult mai diversificată în ceea ce privește cooperarea, iar acest lucru legat de Transgaz arată o cooperare în domeniul energetic mult mai strânsă între România şi Republica Moldova.



Reporter: Mai avem posibilitatea să luăm o ultimă întrebare?



Pavel Filip: Vă rog.



Reporter: Vreau să vă întreb în contextul situaţiei legate de DNA, ştim că pentru cetățenii Republicii Moldova această activitate este apreciată ca fiind una exemplară. Care ar fi mesajul dvs pentru cetățenii Republicii Moldova, în contextul viitorului DNA, având în vedere propunerea ministrului justiției privind revocarea doamnei Kovesi? Mulţumesc mult.



Viorica Dăncilă: Ţin să menționez faptul că, după cum ştiţi, ministrul Tudorel Toader este ministru în guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Veneţia, în care eu am foarte mare încredere. Legat de ceea ce aţi spus dvs, eu am menționat în nenumărate rânduri că nimeni nu trebuie să interfereze în justiţie, nici politicul, nici altcineva, justiția trebuie să fie independentă şi să îşi facă datoria. Domnul ministru a venit cu un raport de evaluare din punctul dumnealui de vedere, un raport argumentat, acesta trebuie să-şi urmeze cursul, iar cei care vor hotărî, vor trebui să fie tot cei din justiţie. Bineînțeles, răspunsul final va fi la domnul președinte Iohannis.



Reporter: Mulțumim. Dacă vorbim despre investițiile României, astăzi urma să vizitați şi o grădiniță din localitatea Bardar care de fapt a fost renovată din banii oferiți de Guvernul României. Vreau să vă întreb de ce aţi contramandat această vizită şi dacă cunoașteți că această grădiniță riscă să se închidă din motiv că angajații de acolo primesc salarii de aproape 50 de euro, o mie şi ceva de lei, şi au anunţat zilele trecute o grevă generală? Ce credeți despre acest fapt şi de ce aţi contramandat această vizită? Vă mulţumesc.



Pavel Filip: Dacă îmi permiteți, nu cred că doamna prim-ministru ştie care este situația într-o grădiniță de la Bardar. Programul a fost elaborat de către noi împreună cu Ambasada României aici, la Chişinău, şi apoi a fost coordonată cu partea română. De aceea, este corect ca această întrebare să-mi fie în primul rând adresată mie, nu doamnei prim-ministru Dăncilă. Şi vreau să vă spun că, dacă vreţi să vorbim despre nivelul de salarizare, este problema nu doar a grădiniței de la Bardar, este o problemă cu care ne confruntăm încă în Republica Moldova şi, dacă vreţi, putem să facem declaraţii populiste foarte multe şi eu pot să vă spun despre nivelul jos de salarizare în cadrul ministerelor şi funcţionarilor din ministere, celor care activează în domeniul culturii, celor care activează în domeniul educaţiei, în administraţia publică locală. De aceea, putem face declarații tari şi populiste, dar este mai bine să ne suflecăm mânecile, să implementăm agenda de reforme, care este una foarte ambițioasă a Republicii Moldova şi să atragem investiţii, iar prin intermediul acestor investiţii să avem impozite care vin în bugetul statului şi de acolo să ne putem permite să oferim salarii mai înalte pentru toate categoriile de funcționari şi nu numai funcționari. Vă mulţumesc mult pentru întrebările pe care ni le-aţi pus. Vă mulţumesc mult, doamna prim-ministru. Guvernul României