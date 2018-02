Extinderea parcurilor IT, promovarea Republicii Moldova drept destinație turistică, precum și stimularea exporturilor brandurilor naționale au fost subiecte discutate în cadrul unei întrevederi a ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu Șefa Misiunii USAID în Moldova, Karen Hiliard.



Oficialii au făcut schimb de opinii privind crearea și extinderea parcurilor IT, care reprezintă un pilon important pentru atragerea investitorilor străini.



În context, ministrul Chiril Gaburici i-a mulțumit lui Karen Hiliard pentru sprijinul acordat Republicii Moldova de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în promovarea țării noastre ca destinație IT. ”Sectorul tehnologiilor informaționale are un rol important în dezvoltarea economiei naționale. De aceea, vom facem tot posibilul ca acest domeniu să devină unul competitiv”, a reiterat ministrul Economiei și Infrastructurii, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.



Karen Hiliard a menționat că este mulțumită de colaborarea pe care o are cu Guvernul Republicii Moldova și de rezultatele obținute. ”USAID va continua să acorde asistență tehnică și financiară, pentru crearea și dezvoltarea parcurilor IT, va susține mediul de afaceri și va încuraja investitorii străini să vină în Republica Moldova”, a adăugat Șefa Misiunii USAID în Moldova.



Referitor la dezvoltarea și promovarea turismului, ministrul Chiril Gaburici a subliniat faptul că ”turismul reprezintă o prioritate pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii. Suntem deschiși să aplicăm diferite strategii pentru a promova Republica Moldova peste hotare. Trebuie să valorificăm potențialul pe care îl deține țara noastră atât geografic, cultural, cât și agrar”.





La rândul său, Karen Hiliard a afirmat că ”Republica Moldova are cu ce se mândri. Aveți un potențial mare care trebuie exploatat, sunteți un popor prietenos, cu o cultură frumoasă și vinuri de calitate. Dezvoltați turismul regional, pentru că aveți locuri frumoase în toată țara”.