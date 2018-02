În premieră, Parlamentul va efectua, pe parcursul anului 2018, analiza juridică și de impact a mai multor legi. Decizia a fost luată de Biroul permanent al Parlamentului, care a aprobat Metodologia de evaluare ex-post privind implementarea actelor legislative.



Evaluarea ex-post privind implementarea actelor legislative reprezintă unul din instrumentele de realizare a controlului parlamentar, o prioritate a Parlamentului. Până în prezent, Parlamentul nu a utilizat instrumentul de evaluare ex-post.



Evaluarea ex-post permite Parlamentului analiza datelor despre cum a fost implementat actul legislativ, dacă au fost aprobate toate documentele necesare, care a fost impactul asupra societății și asupra unor domenii sau grupuri specifice, care sunt efectele economice, financiare, sociale, administrative etc., care au fost eventualele motive care au împiedicat implementarea actului legislativ.



”Așteptăm propuneri de la comisiile permanente pentru ca, începând din acest an, să putem evalua actele legislative aprobate de Parlament. Legislativul trebuie să supravegheze consecvent cum sunt implementate legile și dacă sunt eficiente în procesul de aplicare”, a declarat Președintele Parlamentului Andrian Candu.



Procesul prevede două modalități de evaluare: juridică, pentru a verifica dacă au fost aprobate toate actele normative necesare sau dacă sunt obstacole la aplicarea legii, și de impact, pentru a analiza eficiența actului legislativ, respectiv îmbunătățirea implementării acestuia. Analiza ex-post juridică poate fi efectuată după 1 an de la intrarea în vigoare a actului legislativ, iar analiza ex-post de impact - după 3 ani. Procesul de evaluare ex-post de impact poate dura până la 6 luni, iar cel juridic – până la două luni. În procesul de evaluare urmează a fi consultați reprezentanții grupurilor-țintă și ai părților interesate: autoritățile administrației publice centrale și locale, experți, reprezentanți ai mediului academic, ai instituțiilor profesionale și organizațiilor non-guvernamentale.



În urma evaluării ex-post, Parlamentul va lua decizii în privința continuării, modificării, abrogării sau înlocuirii actului legislativ cu unul nou.



Biroul permanent al Parlamentului, de comun acord cu președinții fracțiunilor parlamentare și ai comisiilor permanente, urmează să aprobe planul de evaluare ex-post privind implementarea actelor legislative. Planul de evaluare ex-post va fi publicat pe site-ul Parlamentului.



Anterior, Președintele Parlamentului a anunțat că unul din actele legislative care ar putea fi supus evaluării ex-post este Codul Educației.



Metodologia de evaluare ex-post privind implementarea actelor legislative a fost elaborată cu suportul Proiectului PNUD ”Consolidarea guvernării parlamentare în Moldova”, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.