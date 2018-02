Prim-ministrul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu, au prezidat astăzi prima ședință comună a Guvernului și a Parlamentului din acest an. În cadrul acesteia, a fost analizată îndeplinirea Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare și progresele în realizarea Programului legislativ de implementare a Acordului de Asociere RM-UE. De asemenea, au fost trasate prioritățile pentru anul 2018.



În debutul ședinței, prim-ministrul a salutat organizarea unor astfel de reuniuni comune, care permit sincronizarea acțiunilor și o responsabilizare mai mare. Pavel Filip a menționat că datorită eforturilor comune și susținerii Parlamentului au fost înregistrate rezultate importante în cei doi ani de mandat al Executivului. În context, a fost relevată creșterea economică anuală de 4%, redresarea sectorului bancar, reforma administrației publice centrale, reforma sistemului de pensii și reforma justiției.



Pentru anul 2018, prioritară rămâne continuarea reformelor în domeniul justiției și asigurarea supremației legii, modernizarea sistemului de educație și îmbunătățirea infrastructurii drumurilor și a celei energetice. „Ambiția noastră este să ducem până la capăt interconexiunea pe gaze naturale la sistemul european, vorbesc de România și construcția gazoductului Ungheni-Chișinău”, a precizat șeful Cabinetului de miniștri.



Un alt segment pe care se va concentra activitatea Executivului este domeniul sănătății, în particular reforma spitalicească și cea a medicinei primare.



„Sunt absolut convins că, deși suntem în fața unui an electoral, vom reuși, dacă vom mări turațiile de la începutul anului, să realizăm mai multe decât până acum. Accentul l-am pus pe prima jumătate a anului. O să găsiți în lista proiectelor prioritare și condiționalitățile din cadrul Acordului privind asistența macrofinanciară pentru tranșa doi și trei. Vom face tot posibilul și ne vom uni eforturile pentru ca să fie realizate până la sfârșitul sesiunii Parlamentului”, a adăugat Pavel Filip.



Președintele Parlamentului a subliniat că Legislativul va continua să acorde tot suportul politic necesar pentru a continua reformele și a promova altele noi. „Calitatea legilor adoptate și impactul implementării acestora este obiectivul nostru în anul curent. Parlamentul trece la o etapă calitativ nouă în exercitarea controlului parlamentar, prin implementarea noului mecanism de evaluare ex-post. Vom face evaluarea pe dimensiunea juridică și de impact pentru a ne asigura că legile adoptate au un efect benefic asupra cetățenilor. De asemenea, ne vom axa pe implementarea Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare, a Planului pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, precum și a programului actual de guvernare”, a notat Andrian Candu.



Astfel, Pavel Filip și Andrian Candu s-au arătat convinși că în acest an Guvernul și Parlamentul își vor intensifica colaborarea, astfel încât să fie îndeplinite cât mai multe dintre angajamentele asumate, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.