Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astăzi la prima ședință comună din acest an a Parlamentului și Guvernului, prezidată de președintele Parlamentului Andrian Candu și prim-ministrul Pavel Filip. În cadrul ședinței, Parlamentul și Guvernul au stabilit obiectivele și prioritățile comune pentru anul 2018, convenind asupra sincronizării acțiunilor. Membrii Cabinetului de miniștri și deputații au discutat despre agenda legislativă și angajamentele față de partenerii de dezvoltare. Între acestea se regăsesc pachetele de legi necesare pentru domeniul energetic, dezvoltarea infrastructurii drumurilor, obținerea tranșelor II și III a asistenței macrofinanciare de la Uniunea Europeană etc.



Ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că ”este foarte bună această practică de ședințe comune, care este o platformă bună de conlucrare între reprezentanții Guvernului și cei ai Parlamentului”.



În context, ministrul Chiril Gaburici a prezentat prioritățile instituției pe care o conduce. ”Ministerul Economiei și Infrastructurii și-a propus, pentru anul 2018, focusarea pe șapte priorități. Prioritatea numărul unu, care a fost menționată și de către domnul prim-ministru, este domeniul infrastructurii drumurilor. Tot aici, urmează a fi reorganizat Fondul rutier, pentru a putea contribui eficient la reparația și menținerea drumurilor. Cea de-a doua prioritate este atragerea investițiilor, inclusiv prin dezvoltarea parcurilor IT, fortificarea cadrului diplomației economice și obținerea cetățeniei prin investiție. O altă prioritate sunt Acordurile de Liber Schimb, în special cel cu Uniunea Europeană, prin menținerea dialogului strategic cu Comisia Europeană prin intermediul Comitetelor și Subcomitetelor de Asociere. În paralel, ne vom focusa pe încheierea acordurilor de liber schimb cu China, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Japonia, Egipt. Securitatea energetică este o altă prioritate a Ministerului Economiei și Infrastructurii. Ne vom focusa aici pe diversificarea surselor energetice, posibilitatea utilizării energiei regenerabile, dar și darea în exploatare a Gazoductului Ungheni-Chișinău. Reformele regulatorii – o altă prioritate care vizează reducerea numărului de acte permisive, inclusiv în construcții, precum și ghișeul unic. Ultimele două priorități sunt eficientizarea activității întreprinderilor de stat și dezvoltarea domeniului comunicațiilor, inclusiv prin asigurarea accesului la rețea”, a spus ministrul Economiei și Infrastructurii, în cadrul ședinței.



Chiril Gaburici a reiterat că Ministerul Economiei și Infrastructurii își asumă realizarea angajamentelor luate și mizează în continuare pe susținerea și colaborarea cu ministerele și Parlamentul, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.