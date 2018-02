Astăzi, 1 februarie 2018, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a susținut o conferință de presă prin care a lansat Campania de depunere a cererilor de obținere a subvențiilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, campanie care va dura până la 31 octombrie, 2018.



Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici, prezent la eveniment a menționat că ,,de astăzi producătorii agricoli au posibilitatea de a depune cererile pentru a obține subvenții’’. Totodată, dl Volconovici a remarcat că în FNDAMR în acest an sunt direcționate 900 mil. lei, dintre care 633 mil. lei vor fi atribuite spre finanțarea dosarelor de subvenționare pentru anul 2018, 220 mil. lei vor fi achitate cererile anului 2017, rămase fără finanțare din cauza epuizării fondului, iar circa 46 mil. lei vor fi atribuite Fondului Viei și a Vinului, accentuând că din acest fond circa 45 mil. lei vor fi repartizate pentru plățile în avans.



Nicolae Ciubuc, director AIPA, a salutat conducerea MADRM și reprezentanții mass-media, subliniind că începând de azi toți producătorii agricoli care au realizat investiții în perioada de referință sunt așteptați la Oficiile teritoriale ale Agenției, în vederea depunerii cererilor aferente măsurilor de sprijin. De asemenea, dl Ciubuc a punctat că „AIPA este în capacitate deplină de a asigura și a demara campania de recepționare a dosarelor de sprijin financiar și ne așteptăm la un număr mare de cereri în acest an, mai ales că perioada de depunere a solicitărilor va fi de aproximativ nouă luni. În istoria subvenționării nu am mai avut asemenea cazuri, când am început atât de devreme campania de recepționare a cererilor”.



De menționat că, acest an vine şi cu o noutate pentru producătorii agricoli - lansarea programului de acordare a subvențiilor în avans care va reprezenta cca 5% din Fond și va fi destinat proiectelor start-up, în special destinat tinerilor și femeilor fermieri. Acest program va fi lansat odată cu aprobarea conceptului sau programului de către Guvern. O altă prioritate pentru AIPA în acest an este oferirea producătorilor agricoli posibilitatea depunerii a cererilor sau aplicațiilor de solicitare a subvențiilor on-line.



Totodată, în cadrul lansării evenimentului de astăzi, Oficiul Teritorial din mun. Chișinău a recepționat primele două cereri de obținere a subvențiilor la SubMăsura 1.3. ce vizează procurarea tehnicii agricole precum și la SubMăsura 1.6.3. ce prevede dezvoltarea infrastructurii postrecolare și mai cu seamă prelucrarea culturilor cerealiere și etero-oleaginoase.



Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agri­col în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin nu va depăși suma de 3,0 mil. lei per be­neficiar, iar pentru grupurile de producători plafonul este în limita de 4,5 mil. lei, anunță Direcția Relații externe, comunicare și raportare AIPA.