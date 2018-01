”Există cerere în sectorul tehnologiilor informaționale, iar noi trebuie să venim cu oferta, să facem tot posibilul pentru ca acest domeniu să devină unul competitiv, pentru a facilita, în primul rând, accesul la investiții”, a afirmat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, în cadrul unei vizite de lucru la Centru de Excelență în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor din Republica Moldova ”Tekwill”. La discuții au participat administratorul Moldova IT Park, Sergiu Voitovschii, directorul executiv ATIC, Ana Chirița, și directorul de programe al USAID, Sergiu Botezatu.



În cadrul vizitei, au fost abordate subiecte ce țin de crearea și dezvoltarea parcurilor IT, acțiunile de promovare care trebuie întreprinse pentru ridicarea competitivității, astfel încât Republica Moldova să devină atractivă pentru investitori. Ministrul Chiril Gaburici a menționat că domeniul IT este unul prioritar pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii, iar Strategia de sporire a competitivității IT (2.0), la care se lucrează, va oferi soluții pentru crearea unei industrii IT mai dinamice și mai competitive, va contribui la dezvoltarea unui mediu favorabil Start-upurilor, precum și la modernizarea economiei naționale prin digitizarea afacerilor în diverse sectoare.



Administratorul Moldova IT Park a subliniat că cererea crește de la o zi la alta și tot mai multe companii își manifestă interesul de a adera la parcul IT. Potrivit lui Sergiu Voitovschii, 52 de companii au aderat deja la Moldova IT Park, iar alte peste 30 așteaptă să le fie semnate cererile.



În context, s-a discutat despre crearea unei rețele naționale de centre de excelență în domeniul TIC, care va contribui la transformarea țării noastre într-un hub regional și va spori calitatea educației IT. Drept exemplu, în acest sens a fost dat Centrul TIC ”Tekwill”, inaugurat la 15 martie 2017. ”Tekwill” a fost edificat în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC”, implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor (ATIC), cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernului Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida). Spaţiul are o suprafață de 3.400 m2 și este pus la dispoziţie de Universitatea Tehnică a Moldovei, ca parte a angajamentului Guvernului față de acest proiect, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.