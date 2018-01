Reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere și un management al siguranței rutiere care să includă cele mai bune practici internaționale sunt câteva dintre temele discutate de președintele Parlamentului Andrian Candu la întrevederi cu directorul de țară al Băncii Mondiale în Moldova Anna Akhalkats, reprezentanții BERD și ai Ministerului Economiei și Infrastructurii.



Președintele Parlamentului, care este ambasador al siguranței rutiere, a punctat necesitatea unei viziuni pe termen lung care să includă coordonarea instituțională, bune practici internaționale și politici de siguranță rutieră în măsură să reducă numărul de victime ale accidentelor. Potrivit lui, un cadru general de reglementare, armonizarea cu politicile de siguranță rutieră comunitare și o abordare complexă a temei sunt necesare în condițiile în care în următoarele luni va fi începută reparația mai multor porțiuni importante de drum.



Andrian Candu a apreciat studiul realizat de Banca Mondială pentru consolidarea managementului Siguranței Rutiere în Republica Moldova care între altele prezintă și zonele de risc sporit din infrastructura rutieră existentă. Președintele Parlamentului a anunțat că anul acesta vor fi organizate mai multe acțiuni, inclusiv pe platformă parlamentară și prin mecanismele de control parlamentar pentru instituirea unui spațiu de siguranță rutieră în țară.



Anul trecut Andrian Candu, în calitate de ambasador al siguranței rutiere a promovat o campanie de informare și sensibilizare în comun cu partenerii din societatea civilă. În cadrul acestei campanii au fost organizate expoziții, difuzate materiale despre riscurile excesului de viteză, distribuite reflectorizante și efectuate demersuri pentru dotarea suplementară cu însemne rutiere a trecerilor de pietoni, în special din zona școlilor.



Andrian Candu a fost desemnat ambasador al Siguranței Rutiere în 2017 de către „Eastern Alliance for Safe and Sustainable Transport”. Republica Moldova a semnat rezoluţia ONU privind declararea anilor 2011-2020 „Decada acţiunilor în domeniul siguranţei rutiere” şi şi-a asumat responsabilităţile ce decurg din aceasta, printre care şi obiectivul de a reduce cu 50% numărul accidentelor până în anul 2020, accesul la un transport sigur, accesibil si durabil pana in anul 2030, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.