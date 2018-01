În perioada 16-21 ianuarie 2018, la Berlin, Germania, se desfăşoară cea de-a X-a ediţie a Forumului Global pentru Alimentaţie şi Agricultură (GFFA 2018). În cadrul Forumului, sub genericul „Modelarea viitorului sectorului zootehnic – durabil, responsabil și eficient”, se vor desfășura: conferința miniștrilor Agriculturii, expoziția Internațională „Săptămîna Verde”, precum și va fi semnată Declarației Comună „European Soya Declaration-Enhancing soya and other legumes cultivation”.



Republica Modova este reprezentată la eveniment de Secretarul General de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Iurie Uşurelu.



Potrivit oficialului, declarația Europeană privind soia reprezintă un angajament pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor agricole și alimentare eficiente, reziliente și productive, care susțin direct obiectivele agendei 2030 a ONU, ce se referă la măsurile asociate pentru protejarea resurselor agricole și a ecosistemelor naturale și semi-naturale.



”În acest an, Republica Moldova a fost invitată să devină unul dintre semnatarii Declarației. Țările semnatare își asumă angajamentul să susțină o creștere a producției de culturi leguminoase pentru alimentație și furaje în Europa și își exprimă intenția de a extinde acordul către țări din afara UE”, a subliniat Secretarul General de Stat, Iurie Uşurelu.



Menționăm, Declarația Europeană privind Soia, a fost semnată la 17 iulie 2017, la Bruxelles, ca rezultat a unei inițiative comune trilaterale dintre Republica Federală Germania, Ungaria, Austria și alte 14 state membre ale Uniunii Europene.



În contextul, expoziției Internațională „Săptămâna Verde”, ce va fi organizată în cadrul Forumului, Secretarul General de Stat, Iurie Uşurelu a precizat că este cel mai mare târg pentru consumatorii din lume în domeniul agriculturii și alimentației. În cadrul expoziției va fi organizată o reuniune extinsă privind Pestă Porcină Africană (ASF) cu participarea conducerii Directoratului General al Comisiei Europene pentru sănătate și siguranța producției alimentare (DG SANTE).



Menționăm, Forumul Global pentru Alimentaţie şi Agricultură (GFFA 2018) se va desfășura pe parcursul a trei zile şi oferă reprezentanţilor din domeniile politicii, afacerilor, ştiinţei şi societăţii civile oportunitatea de a face schimb de idei și de a conveni asupra a unui subiect-cheie din politicile agricole în fiecare an. GFFA este organizat de Ministerul Federal al Alimentației și Agriculturii al Germaniei (BMEL) în colaborare cu GFFA Berlin, Senatul Berlinului și Messe Berlin GmbH, anunță Serviciul de presă al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.