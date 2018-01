Producătorul de vin Purcari Wineries Plc intenţionează să se listeze la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în primul trimestru din acest an, printr-o Ofertă Publică Iniţială de cel mult 49% din acţiunile existente, informează compania.



''Purcari intenţionează să solicite admiterea acţiunilor sale la tranzacţionare în Categoria Acţiuni Internaţionale, pe Piaţa Spot Reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Oferta va consta dintr-un număr de până la 9.800.000 de acţiuni oferite existente, reprezentând până la 49% din numărul total de acţiuni existente ale societăţii'', se arată în document.



Potrivit acestuia, societatea nu îşi va majora capitalul social în cadrul ofertei publice şi nu va primi niciun fel de fonduri rezultate din ofertă. Oferta se aşteaptă să fie finalizată în T1 2018.



În acest moment, cea mai mare parte a acţiunilor este deţinută de Horizon Capital (63,5%), urmat de Victor Bostan cu 30% şi de International Finance Corporation (6,41%).



Compania intenţionează să adopte o politică de dividende progresivă. Pentru anii următori, presupunând absenţa unor condiţii de piaţă excepţionale sau a unor nevoi semnificative de finanţare, Consiliul de Administraţie intenţionează să recomande Adunării Generale a Acţionarilor distribuţia de dividende reprezentând 50% din profitul distribuibil anual, în condiţiile legislaţiei aplicabile.



''Compania operează peste 1.000 de hectare de podgorie şi patru platforme de producţie în România şi Moldova. Purcari deţine două dintre primele cinci branduri premium din România, având o cotă totală în acest segment de 26%. Pe fondul creşterii robuste a consumului în ECE şi în special în România, Purcari a înregistrat o rată medie de creştere a veniturilor de 34% în perioada 2014-2016, cu rate medii anuale de creştere de 55% în România, 49% în Polonia, 44% în Moldova, 15% în Cehia şi Slovacia. Nivelul ridicat al creşterii s-a menţinut în primele 9 luni ale anului 2017, în care compania a crescut cu 35% pe an, creşterea în România accelerând la 69% faţă de aceeaşi perioadă din 2016'', se arată în document.



Potrivit acestuia, marja EBITDA pe primele 9 luni 2017 a fost de 33%, în timp ce marja de profit net a urcat la 23%, crescând cu 29%, respectiv 55%, faţă de aceeaşi perioadă din 2016.



"În România, se consumă circa şase litri de bere şi băuturi spirtoase pentru fiecare litru de vin, în timp ce în Polonia raportul este de 18 la 1, deci mai avem mult de lucru, mai ales după ce am intrat în segmentul vinurilor spumante anul trecut'', a declarat Victor Bostan, fondator şi director general al Purcari.



Lenna Koszarny, partener fondator şi director general al Horizon Capital, susţine că IPO-ul este o oportunitate pentru Horizon Capital de a monetiza o parte din această investiţie, menţinând în acelaşi timp o participaţie importantă în companie, scrie Agerpres.