Prim-ministrul Pavel Filip i-a prezentat astăzi pe noii membri ai Cabinetului de miniştri colectivelor de muncă pe care le vor conduce. Premierul a mulţumit fiecărei echipe în parte pentru munca depusă, menţionând că de politicile realizate de ministere depinde viitorul ţării. „Un nou an începe şi cu o nouă formulă guvernamentală. Anul acesta ne dorim să facem mult mai mult decât am realizat în cei doi ani precedenţi de activitate”, a spus Pavel Filip.



Seria prezentărilor a început la Ministerul Justiţiei, care va fi condus de Alexandru Tănase. Premierul a menţionat că noul ministru al Justiţiei are o experienţă bogată, știe care sunt mizele momentului pentru Republica Moldova în zona Justiției și va face tot posibilul pentru a îmbunătăți lucrurile în acest domeniu, astfel încât încrederea în justiție să crească.



Următoarea prezentare a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Potrivit Premierului, Tudor Ulianovschi este un profesionist în domeniu și are o experiență însemnată în afacerile externe. „Urmează să aveţi o muncă intensivă, dar, în acelaşi timp, şi eficientă, astfel încât la sfârşitul mandatului acestui Guvern să ne putem mândri că am făcut tot ce este posibil, tot ce ţinea de noi pe dimensiunea politicii externe în Republica Moldova”, a spus Pavel Filip.



Prezentându-l colectivului de muncă pe Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Liviu Volcovici, Premierul a vorbit despre importanţa investiţiilor în sectorul agricol, astfel încât să avem o agricultură modernă și competitivă.



La prezentarea Ministrului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Prim-ministrul a remarcat profesionalismul şi eficienţa demonstrată de Svetlana Cebotari în calitate de director al Centrului Național de Transfuzie a Sângelui. „Mai avem de făcut două reforme importante în domeniul sănătății: reforma spitalicească şi reforma medicinei primare”, a declarat Premierul.



La întâlnirea cu echipa Biroului pentru Reintegrare, care va fi condus de viceprim-ministrul Cristina Lesnic, Pavel Filip a evidențiat necesitatea continuării evoluțiilor pozitive pentru consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.



Prezentându-l echipei pe Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, Premierul a menţionat că el vine cu o experiență solidă în management, dar şi cu una guvernamentală. „Am toată certitudinea că în formula actuală ne vom realiza obiectivele, care sunt aşteptate de cetăţenii noştri”, a conchis şeful Executivului.