Activităţile necalificate, cu caracter ocazional, desfăşurate de către zilieri sunt, pentru prima dată, reglementate prin lege. Documentul a fost votat, astăzi, de Parlament, în lectură finală.



Potrivit noii legi, un lucrător zilier poate desfășura activități pentru acelaşi beneficiar nu mai mult de 90 de zile într-un an calendaristic, iar timpul de muncă nu va depăşi 40 de ore pe săptămână.



Plata pentru activitatea zilierului va avea loc la sfârşitul fiecărei zile de muncă, conform înţelegerii dintre beneficiar şi zilier. Totodată, salariul poate fi acordat și săptămânal în cazul unui acord exprimat în scris de către zilier și beneficiar.



Zilierul are obligaţia de a se încadra în sistemul public de asigurări sociale și de asistență medicală obligatorii, în bază de contracte individuale încheiate cu Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină.



Conform noilor prevederi, beneficiarul va fi obligat să întrețină un Registru de evidență a zilierilor, în care să înregistreze toate persoanele înainte de începerea activității acestora, iar, ulterior, să transmită extrasul din Registrul Inspectoratului teritorial de muncă.



Legea are drept scop diminuarea fenomenului de ocupare informală a forţei de muncă în agricultură, legiferarea raporturilor de muncă temporare ale zilierilor, asigurarea drepturilor şi obligaţiilor angajatorului faţă de zilier şi reglementarea modului de activitate al zilierilor.



Potrivit autorilor, 30% din populația ocupată a țării este încadrată în activități cu caracter ocazional, dintre aceștia 70% sunt implicați în lucrări agricole.



Documentul a fost susținut de 57 de deputați din cei prezenți la ședință, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.