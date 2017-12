Relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Turcia pe parcursul ultimilor ani, în special după intrarea în vigoare, la 1 noiembrie 2016, a Acordului de Comerț Liber, sunt în ascensiune, dar există un potențial nevalorificat, care poate aduce beneficii semnificative pentru ambele state, contribui la creșterea volumului schimburilor comerciale de peste un miliard de USD. Declarații în acest sens au făcut astăzi în cadrul Comisiei Interguvernamentale moldo-turce de colaborare economică, co-președinții acesteia, ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, și viceprim-ministrul Republicii Turcia, Hakan Çavuşoğlu.



Ministrul Octavian Calmîc a accentuat că autoritățile de la Chișinău apreciază drept excelente relațiile dintre Republica Moldova și Turcia, reiterând interesul țării noastre pentru cooperare cu autoritățile de la Ankara în diverse domenii. ”Discuțiile de substanță purtate în cadrul întâlnirilor din perioada recentă au contribuit în modul cel mai direct la crearea condițiilor optimale pentru extinderea cooperării bilaterale în diverse domenii. Un pas important în dezvoltarea acestor relații îl va constitui deschiderea unei reprezentanțe economice pe lângă Ambasada Republicii Moldova în Turcia, cu sediul la Istanbul, care va deveni un centru de sincronizare pentru mediul de afaceri din ambele state”, a specificat ministrul Economiei și Infrastructurii, concretizând că în luna februarie 2018, la Istanbul, va fi organizat un forum de business cu participarea companiilor din Moldova și Turcia.



Analizând rezultatele celei de-a IX-a ședințe a Comisiei Interguvernamentale moldo-turce de colaborare economică, Octavian Calmâc a menționat că experții ambelor părți au reliefat domeniile principale de colaborare bilaterală dintre Moldova și Turcia, în special comercial-economic, investițional, protecția consumătorilor, industrial, dezvoltarea IMM-urilor, energetic, transport, planificarea urbană și teritorială, agricol și protecția mediului, asistența tehnică. ”Subliniem disponibilitatea ambelor Guverne de a extinde Acordul de Comerț Liber existent, cu o componentă nouă ce se referă la comerțul cu servicii. Prin urmare, a fost creat un grup de experți pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate pe marginea examinării oportunității de negociere a unui Acord de Comerț Liber pe Servicii, care urmează a fi prezentat până la finele lunii ianuarie 2018”, a spus Octavian Calmîc.



Ministrul Economiei și Infrastructurii a apreciat asistența financiară şi tehnică a Turciei acordată Republicii Moldova prin intermediul Agenției Turce pentru Cooperare şi Coordonare (TIKA), care în perioadă de 25 de ani a realizat peste 350 proiecte bilaterale şi regionale prin care a asigurat oficial ajutorul pentru dezvoltarea Moldovei în mărimea de 33 milioane USD, inclusiv în ocrotirea sănătății, educație, mediului, la implementarea mai multor proiecte de asistență în UTA Găgăuzia, etc.



La rândul său, viceprim-ministrul Hakan Çavuşoğlu a subliniat că în relațiile cu Republica Moldova, Turcia este interesată în implementarea unor noi acorduri și programe, care vor permite extinderea relațiilor bilaterale în toate domeniile, în special infrastructură, transporturi, economie, educație, etc. ”În cadrul comisiei am reușit să identificăm nu doar problemele existente în relațiile noastre, dar și să găsim soluții pentru depășirea acestora, stabilim noi oportunități de inițiere și implementare a proiectelor investiționale”, a specificat oficialul turc.



În primele 10 luni ale anului curent, volumul schimburilor comerciale al Republica Moldova cu Turcia a înregistrat circa 323 USD. În perioada respectivă de timp, exporturile moldovenești în Turcia 57,4%, iar importurile cu 10,44%. La moment, în Republica Moldova activează 1251 de întreprinderi cu capital turcesc, investițiile în capitalul social însumând 384 milioane lei (aproximativ 22,3 mln USD). Turcia s-a clasat pe locul 3 în topul de întreprinderi cu o pondere de 11% și locul 11 după investițiile în capitalul social cu ponderea de 3%.