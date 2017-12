Biroul Politic al Partidului Democrat din Moldova a luat astăzi mai multe decizii privind echipa care va implementa mai departe programul de guvernare, obiectiv care se regăseşte în Rezoluţia PDM, votată de Consiliul Politic Naţional zilele trecute. Deciziile au fost discutate cu partenerii din coaliţia de guvernare şi susţinute de către aceştia.



Preşedintele PDM Vlad Plahotniuc a declarat în cadrul briefingului de presă care a urmat după şedinţă că remanierile vizează mai bine de jumătate din portofoliile ministeriale, iar în total vor fi propuşi 7 membri noi ai Guvernului. Potrivit liderului PDM, s-a optat pentru întărirea caracterului tehnocrat şi profesionist al echipei guvernamentale. De asemenea, a fost întărită şi prezenţa doamnelor în Guvern, 4 portofolii urmând să fie administrate de către femei.



Vlad Plahotniuc a mai spus că scopul de bază al schimbărilor în Guvern este legat de obiectivul prioritar al PDM de adaptare a activităţii guvernului la nevoile reale ale populaţiei, de o schimbare de atitudine şi de eficientizarea activităţii instituţiilor statului în raport cu cerinţele cetăţenilor. Aceste schimbări vin după o analiză bazată pe evaluări interne şi cercetări sociologice realizate pentru a vedea în ce mod oamenii percep anumite măsuri ale guvernării şi activitatea Guvernului în general. ”Am constatat progrese importante şi reacţii evident mai pozitive ale oamenilor faţă de activitatea Guvernului şi vreau să-l felicit în numele Coaliţiei de Guvernare pe domnul prim-ministru Pavel Filip pentru profesionalismul şi seriozitatea de care dă dovadă. Tocmai pe acest semnal de creştere a credibilităţii guvernului şi a economiei este momentul să fim mai realişti decât oricând şi să luăm decizii care să aducă mai multe rezultate pentru cetăţeni în anul care urmează”, a punctat Vlad Plahotniuc.



Astfel, pentru prima dată, integrarea europeană va fi o componentă separată şi va fi administrată în mod special de un vicepremier care va avea sarcina de a dinamiza implementarea Acordului de Asociere cu UE şi de a impulsiona armonizarea activităţii Guvernului cu standardele europene de funcţionare a instituţiilor. Pentru postul de vicepremier pe integrare europeană este nominalizat Iurie Leancă. Compartimentul privind reintegrarea ţării urmează să fie dinamizat, mai ales după recentele evoluţii pozitive în relaţia Chişinău-Tiraspol. Pentru postul de vicepremier pentru reintegrare este propusă Cristina Lesnic.



La Ministerul Economiei şi Infrastructurii funcţia de ministru urmează să fie ocupată de Chiril Gaburici. La Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale propunerea pentru funcţia de ministru este Svetlana Cebotari, directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui. Domeniul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului urmează să fie administrat de o persoană din mediul academic de specialitate - Liviu Volconovici, rectorul Universităţii Agrare de Stat din Moldova.



La Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a fost înaintat Tudor Ulianovschi, actualmente ambasadorul Republicii Moldova la Geneva. Nominalizarea la funcţia de ministru al Justiţiei este Alexandru Tănase, ex-preşedintele Curţii Constituţionale.



După prezentarea propunerilor, Vlad Plahotniuc a reiterat susţinerea politică deplină a formaţiunii pentru Guvernul Filip în noua componenţă şi a mulţumit miniştrilor pentru activitatea depusă. De asemenea, liderul democrat a mai anunţat că în primăvara anului 2018 PDM va face o nouă evaluare a modului în care Guvernul reuşeşte să-şi adapteze agenda de lucru la nevoile cetăţenilor şi va veni cu noi decizii, în funcţie de rezultatele înregistrate.



Vorbind în numele partenerilor din cadrul coaliţiei de guvernare, liderul Grupului Popular European din Parlament, Valeriu Ghileţchi, a anunţat susţinerea politică a formaţiunii pe care o reprezintă pentru noua componenţă a Guvernului şi programul său de activitate. ”Am convenit să oferim sprijin politic acestor miniştri. Credem că aceste persoane vor face faţă sarcinilor din ultimul an de guvernare. Oferim sprijin şi miniştrilor tehnocraţi, dar şi prim-ministrului Pavel Filip. Intrăm în noul an cu noi speranţe”, a punctat Valeriu Ghileţchi.



Prim-ministrul Pavel Filip a evidenţiat în mesajul său sprijinul pe care l-a avut din partea coaliţiei de guvernare în Parlament, fără de care nu ar fi posibile succesele înregistrate de Guvern. Premierul a catalogat ca fireşti schimbările din cabinetul de miniştri, care vin atunci pe fundalul unor realizări ce se doresc însă multiplicate semnificativ. ”Anul acesta am pornit o reformă fundamentală – cea a administraţiei publice centrale. Nu a fost un proces uşor, dar am reuşit să integrăm cu succes această reformă. După care a urmat selectarea secretarilor de stat. Acum trecem în ultima etapă – cea de depolitizare a Guvernului. În continuare avem de realizat o agendă de reforme ambiţioasă, iar aceste remanieri vor da posibilitatea Guvernului să-şi continue activitatea fără a fi implicat în procesul electoral de anul viitor”, a declarat Pavel Filip. Premierul a mulţumit şi el colegilor cu care a lucrat în acest Guvern şi împreună cu care a înregistrat rezultate pozitive importante, anunță un comunicat al PDM.