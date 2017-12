Dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina, inclusiv în cadrul diferitor organisme internaționale, cum ar fi Organizația Mondială a Comerțului, au fost discutate la Buenos Aires, Argentina, unde s-a desfășurat Summit-ul OMC, de viceprim-ministru, ministru al Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, și prim-viceprim-ministru al Ucrainei, ministru al Dezvoltării Economice și Comerțului, Stepan Kubiv.



Interlocutorii au convenit asupra intensificării activității grupelor de experți, implicați în elaborarea și coordonarea unor documente interguvernamentale dintre două țări în diferite domenii, discutate în ultima perioadă de timp atât în cadrul întrevederilor prim-miniștrilor, Pavel Filip și Vladimir Groisman, cât și la reuniunile comisiei moldo-ucrainene de colaborare economică şi comercială, etc. În context, Octavian Calmîc și Stepan Kubiv au accentuat importanța dezvoltării proiectelor investiționale la nivel regional, facilitarea comerțului și liberalizarea transportului dintre două state, etc.



Cei doi vicepremieri au abordat și aspectele cooperării comercial-economică dintre Republica Moldova și Ucraina și consolidarea relațiilor bilaterale prin punerea în aplicare a unor proiecte investiționale sau de alt ordin, colaborarea transfrontalieră și de infrastructură, inclusiv în sectorul energetic, mediu, transporturi, industrie, complex agroindustrial, etc.



În context, Octavian Calmîc și Stepan Kubiv, au discutat și posibilitatea realizării unor proiecte investiționale comune, care pot avea un impact pozitiv asupra întregii regiuni, accentul fiind pus pe cele din sectorul energetic și drumuri. Vicepremierul ucrainean a adus drept exemplu acordul autorităților de la Kiev cu China cu privire la realizarea mai multor proiecte investiționale de importantă regională și națională de cca 7 miliarde USD, care pot fi extinse inclusiv prin atragerea Republicii Moldova în ele. Este de notat, că recent Ministerul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova a primit o invitație de la partea chineză de lansare, la sfârșitul lunii decembrie curent, la Beijing, a negocierilor privind elaborarea și semnarea Acordului de Liber Schimb între două state, precum și identificarea proiectelor de colaborare bilaterală în diferite domenii.



Vicepremierii Octavian Calmîc și Stepan Kubiv au convenit asupra promovării unor proiecte comune în diferite domenii, inclusiv și prin intermediul organizațiilor internaționale la care fac parte atât Republica Moldova, cât și Ucraina. Una din aceste instituții, în opinia celor doi demnitari, este Organizația Mondială a Comerțului, care oferă o posibilitate foarte bună de a promova mărfurile și serviciile naționale pe piețele mondiale, deoarece 164 de state ale lumii sunt membre ale OMC.



Octavian Calmîc și Stepan Kubiv au constatat că Summit-ul de la Buenos Aires a OMC a fost unul productiv, care a oferit Republicii Moldova și Ucrainei noi oportunități de a se implica mai activ în procesele mondiale privind extinderea liberalizării comerțului cu mărfuri și servicii, problemelor de gender în legalizarea procedurilor comerciale, reglementarea internă a prestărilor de servicii, noile politice mondiale privind instituționalizarea comerțului electronic, precum și consolidarea rolului întreprinderilor mici și mijlocii în sistemul mondial de comerț, etc.



Viceprim-ministrul, ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, a condus delegația Republicii Moldova la cea de a XI-cea Conferință Ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului, care s-a desfășurat în perioada 9 – 14 decembrie curent, în capitala Argentinei, Buenos Aires, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.