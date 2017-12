Viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, a prezentat în plenul sesiunii oficiale a Summitului Organizației Mondiale a Comerțului, la care au fost prezente delegațiile celor 164 de state membre OMC, pozitia țării noastre față de barierele comerciale și politicile mondiale de dezvoltare a economiei, mentionand necesitatea obținerii unui consens între toate statele membre ale sistemului mondial de comert în vederea inițierii unui program de lucru pentru comerțul electronic, înglobarea IMM-urilor în circuitul internațional de valori comerciale, etc.



În discursul său, vicepremierul Octavian Calmîc a precizat că Republica Moldova are o abordare pragmatică și multilaterală a acordurilor și recomandațiilor OMC în liberalizarea sistemului internațional de comerț, implementând în mod corespunzător toate dispozițiile adoptate la conferințele ministeriale ale organizației de la Bali și Nairobi. ”Implementând pragmatic și multilateral prevederile acordurilor de facilitare a comerțului și celui privind achizițiile publice, Republica Moldova a reușit, pe parcursul ultimului an, să înregistreze progrese semnificative în reducerea barierelor comerciale și facilitarea comerțului, crearea premiselor pentru liberalizarea acestor procese”, a menționat șeful delegației moldovenești la Summit-ul OMC.



Vicepremierul Octavian Calmîc a îndemnat statele membre ale OMC să consolideze abordarea sectorială și să găsească o convergență privind anumite aspecte legate de comerț, facilitarea investițiilor și oferirea unei perspective pentru reglementarea serviciilor de comerț electronic, pentru a reduce decalajul dintre țările dezvoltate, cele în curs de dezvoltare și cele mai puțin dezvoltate. ”Cred că este nevoie de mai multă flexibilitate pentru a răspunde nevoilor țărilor mici și vulnerabile prin consolidarea rolului înrepriderilor mici și mijlocii, inclusiv în lanțurile de valori globale”, a specificat vicepremierul Octavian Calmîc.



În discursul său, oficialul moldovean a accentuat că Republica Moldova sprijină pe deplin eforturile Belarusului și Bosniei și Herțegovinei de a adera la OMC, deoarece prin creșterea numărului membrilor organizației procesul de liberalizare a comerțului capătă valențe noi, se extinde pe noi teritorii, etc.



Declaratia de la Bali prevede facilitarea comerțului prin reducerea barierelor vamale, transparentizarea deciziilor, one stop shop si single window, introducerea declaratiilor electronice, schimbat modelul de informatii vamale între vame, dar și multe aspecte de facilitare a tranzitului, ceea ce este benefic pentru Republica Moldova. Toate aceste obiective sunt în planul de actiuni aprobat recent de Guvernul Republicii Moldova, iar OMC e gata să acorde supor financiar țărilor în implementarea acestuia



Declaratia de la Nairobi ține de eliminarea completa a subvențiilor la export pentru produsele agricole, care permite creșterea competitivității produselor noastre pe pietele externe. Republica Moldova nu aplică asemenea subventii.



În cadrul Conferințe Ministeriale a OMC, vicepremierul Octavian Calmîc a făcut un schimb de opinii privind colaborarea bilaterală în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, altor organisme internaționale, precum și stabilirea unor relații de parteneriat directe cu ministrul Afacerilor Externe al Chile, Heraldo Munoz Valenzuela, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.