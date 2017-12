Comerțul electronic ar putea reprezenta o nouă eră pentru Organizația Mondială a Comerțului și pași inteligenți pentru dezvoltarea politicilor comerciale internaționale. Declarația a fost făcută astăzi la Buenos Aires de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, la reuniunea ministerială a grupului “Friends of E-commerce for Development” din cadrul OMC, organizată împreună cu grupul de state G20 și dedicată promovării politicilor în domeniul comerțului electronic.



În opinia vicepremierului Octavian Calmîc, comerțul electronic a devenit un subiect de o importanță deosebită în contextul transformărilor digitale profunde prin care trec economiile statelor lumii și este deja o realitate pentru toate economiile. ”Comerțul electronic nu numai că schimbă rapid modul în care se întâmplă comerțul, dar aduce, de asemenea, beneficii semnificative prin scăderea costurilor comerțului, precum și prin creșterea oportunităților de tranzacționare și prin extinderea accesului la piețe noi. Republica Moldova este încântată să fie un Prieten al Comerțului electronic pentru dezvoltare și suntem pregătiți să continuăm cooperarea fructuoasă în acest grup și cu calitatea de membru al OMC pe această temă", a accentuat vicepremierul Octavian Calmîc.



Participanții la reuniune au recunoscut necesitatea consolidării rolului central al dezvoltării în cadrul discuțiilor privind comerțul electronic și s-au angajat să continue lucrările de promovare comună a programelor digitale, comerciale și de dezvoltare. Aceștia au subliniat, de asemenea, că discuțiile actuale necesită impulsul membrilor în curs de dezvoltare în care FED au jucat un rol important și trebuie stimulați în următorul an de lucru.



În cadrul discuțiilor a fost subliniată importanța contribuției FED la activitatea OMC, fiind recunoscută la nivel internațional de entitățile publice și private drept un grup de referință pentru reprezentarea și acoperirea acesteia. În acest sens, miniștrii au recunoscut responsabilitatea stabilită grupului lor de a continua promovarea criteriilor de dezvoltare în cadrul discuțiilor, permițând astfel țărilor să includă mai eficient economia digitală ca o componentă cheie pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. De asemenea, solicită o utilizare mai bună a acordurilor OMC existente pentru asistență tehnică și consolidarea capacităților, precum și o cooperare mai strânsă cu organizațiile internaționale relevante în acest scop.



Grupul de state promotoare a comerțului electronic în cadrul OMC, din care fac parte Argentina, Chile, China, Columbia, Costa Rica, Kazahstan, Kenya, Mexic, Moldova, Muntenegru, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka și Uruguay a fost creat cu scopul de a sensibiliza comunitatea internațională față de importanța dezvoltării comerțului electronic în contextul digitalizării, precum și impactul pozitiv al acestuia asupra creșterii economice și posibilității de a avea acces la noi piețe de desfacere.



În calitatea sa de campion al serviciilor electronice în regiunea Europei de Est, Republica Moldova s-a alăturat grupului în vederea prezentării bunelor practici în domeniul guvernării electronice, care reprezintă una din condițiile necesare pentru prosperarea comerțului electronic, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.