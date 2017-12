Concursul de granturi se va desfășura în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” și vor fi eligibili întreprinderile mici și mijlocii. Detaliile despre condițiile de eligibilitate și perioada de implementare au fost prezentate astăzi, în cadrul unei conferințe, desfășurate la Bălți.

Evenimentul care a reunit circa 50 de reprezentanți ai autorităților publice locale, ai mediului academic și antreprenori din Regiunea de Dezvoltare Nord a fost organizat de People in Need Moldova în parteneriat cu ADR Nord şi Asociaţia obştească „Pro Cooperare Regională”.

La conferință a participat și Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Dorin Andros, care a vorbit despre eforturile Guvernului de a susține antreprenorii, subliniind rolul și importanța sectorului în economia țării.

„În Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 sunt definitivate obiective și acțiuni concrete ce vor asigura dezvoltare durabilă a regiunilor. În acest sens, au fost elaborate și Programe regionale sectoriale în domeniul dezvoltării economice și identificat un portofoliu de proiecte de dezvoltare economică a regiunilor. Grantul oferit de Guvernul Cehiei sprijină acțiunile prevăzute în Strategie și Programul regional, suntem recunoscători pentru suport partenerilor. Ne dorim ca proiecte similare să fie implementate și în alte regiuni ale țării”, a precizat Secretar de Stat, Dorin Andros.

În cadrul evenimentului, directorul de țară People in Need Moldova, Mario Straka, i-a informat pe participanți despre posibilitatea de a beneficia de sursele grantului.

„Pentru a fi eligibili, solicitanții de grant trebuie să reprezinte o întreprindere mică sau mijlocie înregistrată în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova cu cel puţin un an în urmă şi cu un raport financiar prezentat, fără datorii la stat. Banii vor fi acordaţi prioritar pentru procurarea echipamentelor şi maşinilor, marketingul şi promovarea companiei, instruirea tehnică a personalului, îmbunătăţirea calităţii logistice şi implementarea inovaţiilor”, a specificat directorul de țară People in Need Moldova, Mario Straka.

Totodată, Mario Straka a precizat că suma totală grantului constituie circa 40 mii de euro, ce va fi distribuită în proiecte pilot în valoare de la două la cinci mii de euro, iar termenul final pentru depunerea cererilor este 15 decembrie 2017. Data estimată pentru evaluarea rezultatelor fiind 22 decembrie 2017.

Menționăm, People in Need este un ONG din Cehia ce oferă suport și asistență pentru dezvoltare și ajutor umanitar în peste 20 de state ale lumii. Din anul 2000, organizația a implementat în Republica Moldova mai multe programe de interes social, iar din 2003 este prezentă şi în raioanele din stânga Nistrului, anunță Serviciul de presă al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.