Парламент Молдовы одобрил в первом чтении государственную программу Prima Casă («Первый дом»). Законопроект предусматривает оказание помощи в приобретении квартир и жилых домов молодым семьям, членам которой не больше 45 лет, которые не владеют своим жильем и не брали ипотечных кредитов, имеют официальные источники доходов. В рамках госпрограммы они смогут получить через банки кредиты на покупку жилья стоимостью до 1 млн. леев, а их собственный первоначальный взнос будет не менее 10% от стоимости жилья.



Банковские кредиты будут предоставляться в леях на срок до 25 лет и частично гарантироваться государством. Максимальная эффективная процентная ставка по кредитам будет плавающей, она будет включать индикативную ставку, указанную Нацбанком и рассчитанную как средневзвешенная процентная ставка по депозитам сроком от 6 до 12 месяцев; максимальную маржу до 3% (уточняется ежегодно правительством) и комиссию за гарантирование в размере 0,5% годовых от остатка госгарантии.



Одно из условий Программы - ежемесячные проценты и основная сумма по кредиту не должны превышать 50% от общего чистого официального дохода членов семьи бенефициара (в расчет будут браться родственники I степени родства). Программа будет внедряться через Организацию по развитию сектора малых и средних предприятий, а государство будет гарантировать 50% от сальдо основной суммы кредита. Владельцы жилья не смогут продать его в первые 5 лет с момента покупки, за исключением случаев полного погашения долгов по кредиту.