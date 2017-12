Digitalizarea sectoarelor economiei naționale va crește productivitatea, inovația și conectarea la piețele externe, precum și va crea noi locuri de muncă, prin deschiderea unor startup-uri digitale, a menționat astăzi Vitalie Tarlev, secretarul de stat în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor al Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) la întrevederea cu delegația Băncii Mondiale (BM), condusă de Siddhartha Raja, expert în domeniul Tehnologiei și Locurilor de Muncă, aflată în Republica Moldova în scopul identificării posibilităților de colaborare și consultanță în dezvoltarea și implementarea politicilor în domeniul digitalizării economiei naționale.



Principalele obiective ale vizitei delegației BM constituie familiarizarea cu situația actuală și principalele oportunități și provocări pentru digitalizarea mai vastă a diverselor sectoare a economiei, menite de a sprijini creșterea productivității, inovația și conectarea la piețe externe.



Echipa BM și MEI au discutat analizele disponibile privind ecosistemul de startup-uri digitale, pentru a identifica potențialele politici publice ce urmăresc stimularea inovării și sporirea creării locurilor de muncă digitale.



Vitalie Tarlev, Secretarul de stat a trecut în agenda progresele Ministerului Economiei și Infrastructurii pe domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, oferind detalii privind rezultatele înregistrate la promovarea inițiativelor prioritare precum Legea privind Parcurile IT și rețeaua națională a Centrelor de Excelență în domeniul IT.



Delegația Băncii Mondiale a apreciat înalt rezultatele obținute de Republica Moldova în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și în special inițiativa privind Parcurile IT virtuale.



Vitalie Tarlev a salutat implicarea activă a partenerilor echipei Băncii Mondiale în procesul de armonizare a pieței digitale a Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene prin dezvoltarea și implementarea unor programe în domeniul IT, ce urmărește sporirea numărului de locuri de muncă digitale. De asemenea, pentru acordarea suportului pentru dezvoltarea competitivității altor domenii prioritare, prin dezvoltarea Programului de bandă largă și asigurarea nivelului ridicat de securitate cibernetică, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.