Parlamentul European a adoptat, joi, în sesiunea plenară de la Bruxelles, bugetul Uniunii Europene pentru 2018, al cărui raportor a fost eurodeputatul român Siegfried Mureșan.



Votul din această sesiune plenară vine după ce în data de 18 noiembrie delegația Parlamentului European, condusă de Siegfried Mureșan în calitate de negociator-șef, a ajuns la un acord cu cea a Consiliului UE privind forma finală a bugetului. Votul de vineri a fost de 295 voturi pentru (majoritatea de la populari, ALDE și verzi), 154 împotrivă și 197 de abțineri.



Valoarea Bugetului UE din 2018 este de 160,1 miliarde de euro. Față de propunerea inițială a Comisiei Europene, bugetul UE din 2018 în forma finală prevede creșterea alocărilor pentru investiții în locuri de muncă pentru tineri, cercetare, inovare, siguranță, precum și pentru statele din Vecinătatea estică, inclusiv Republica Moldova.



Valoarea totală a fondurilor structurale și de coeziune din bugetul pentru 2018 se ridică la 46 miliarde de euro, fiind vorba de o creștere de 54% față de cele 30 de miliarde euro prevăzute la acest capitol în 2017. Eurodeputatul Siegfried Mureșan a arătat, într-o declarație pentru jurnaliștii români, că această creștere este motivată de faptul că statele europene au avansat cu procesul de absorbție al fondurilor prevăzute în cadrul exercițiului bugetar 2014-2020, iar pentru 2018 se așteaptă o accelerare a absorbției fondurilor europene, inclusiv în țara noastră.



"Până acum rata de absorbție în multe state europene, și în România, a fost mică, acum în sfârșit autoritățile de management sunt acreditate, se pare că începem să reușim să absorbim fonduri, de aceea prioritatea zero pentru mine a fost ca în anul 2018 UE să aibă suficiente fonduri în casă pentru a putea plăti beneficiarii de fonduri UE imediat ce aceștia trimit fondurile la decontare. Nu vreau ca un IMM, un ONG, sau trei tineri întreprinzători care au o idee de afacere să aștepte 3-4 luni pentru plata unei facturi, vrem ca aceste fonduri să plătite imediat, iar prin punerea la dispoziție a acestei sume mari, 46 de miliarde de euro, cred că am creat premizele pentru ca beneficiarii de fonduri UE din România să își primească fondurile imediat. După cum știți, România are puse la dispoziție 32 miliarde euro fonduri structurale și de coeziune pentru 2014-2020 și 8 miliarde euro pentru agricultură. Banii pentru agricultură vin automat în fiecare an, 1,1 miliarde euro în fiecare an pentru subvenții", a evidențiat Mureșan.



Față de propunerea inițială a Comisiei Europene, bugetul UE din 2018 în forma finală adoptată vineri de PE mai prevede creșterea alocărilor pentru investiții în locuri de muncă pentru tineri, cercetare, inovare, siguranță, precum și pentru statele din Vecinătatea estică, inclusiv Republica Moldova.



De asemenea, bugetul adoptat de PE mai prevede creșteri de alocări pentru agențiile EUROPOL și EUROJUST, precum și pentru Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), care stabilește acordarea dreptul de azil pentru refugiații intrați în spațiul UE.



Totodată, semnificativ pentru bugetul UE pentru 2018 este reducerea fondurilor de preaderare destinate Turciei cu suma de 105 milioane de euro, respectiv punerea în rezervă a alte 70 de milioane de euro din totalul anual de circa 570 milioane euro fonduri preaderare de care trebuia să beneficieze Ankara, ca răspuns față de încălcările de către administrația Erdogan a drepturilor omului și a libertăților democratice. "Considerăm că în Turcia în momentul de față libertatea presei, libertatea de exprimare sunt îngrădite, drepturile omului nu sunt garantate, Turcia nu respectă standardele democratice europene, activitatea ONG-urilor este îngreunată. Aceste lucruri nu pot trece neobservate în Europa și de aceea am decis să reducem fondurile destinate Turciei (...) Cei 70 de milioane de euro îi blocăm și îi vom elibera doar dacă Turcia îndeplinește condiții pe care UE le va stabili în următoarele săptămâni legate de statul de drept, drepturile omului, libertatea presei, libertatea de expresie, independența și autonomia completă a ONG-urilor ce activează în Turcia", a subliniat eurodeputatul Mureșan, pentru jurnaliștii români.



În urma propunerilor lui Mureșan, Bugetul UE 2018 mai cuprinde și câteva noutăți, printre care finanțarea, în premieră, cu 12 milioane de euro a Programului de acordare a unui bilet gratuit de tren, valabil timp de o lună în 30 de țări europene, pentru fiecare tânăr care împlinește 18 ani și care vrea să viziteze Europa, precum și finanțarea cu 1,2 milioane de euro a proiectului-pilot privind finanțarea unui program tip "Erasmus" pentru tineri jurnaliști și specialiști în comunicare, marketing și IT din Europa.



Alte inițiative ale lui Mureșan, primul europarlamentar român care a fost raportor PE pentru bugetul anual al UE, s-au concretizat în finanțarea cu 1,1 milioane de euro a acțiunii pregătitoare privind combaterea propagandei și dezinformării venite dinspre Federația Rusă, dar și alocarea a 3 milioane de euro pentru comunicare strategică în vederea combaterii știrilor false (fake news) și a dezinformării.



Bugetul UE pentru 2018 pe componente este structurat în felul următor — creștere economică inteligentă și favorabilă incluziunii: 77,534 de miliarde de euro; Competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă: 22,001 miliarde de euro; Coeziune economică socială și teritorială: 55,532 de miliarde de euro; Creștere sustenabilă (resurse naturale): 59,285 de miliarde de euro; Securitate și cetățenie: 3,493 miliarde de euro; Europa Globală: 9,569 miliarde de euro; Administrație: 9,666 miliarde de euro; Instrumente speciale: 567 de milioane de euro, scrie Agerpres.