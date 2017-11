Uniunea Europeană are alocate, în premieră, în bugetul anual pentru 2018, adoptat, joi, în plenul legislativului comunitar, o sumă de 4,9 milioane de euro care va fi folosită pentru combaterea dezinformării și a știrilor false, propagate în special dinspre Federația Rusă, a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan (PMP/PPE), care a fost raportor al Parlamentului European pentru acest buget.



"Am alocat 4,9 milioane de euro pentru combaterea dezinformării, a propagandei, în special dinspre Federația Rusă, dar de oriunde ar veni ea, și a știrilor false. Este pentru prima dată când UE prezintă un program atât de robust de contracarare a dezinformării", a declarat Mureșan, pentru jurnaliștii români.



Această sumă este alocată pe trei componente — 3 milioane euro pentru comunicarea UE în statele din vecinătatea Estică și Balcanii de Vest, mai sensibile la propaganda influențată de la Moscova, apoi 1,1 milioane euro pentru pregătirea funcționarilor europeni să monitorizeze și să recunoască știrile false (fake news), dar și pentru a le combate efectele, iar 800.000 euro vor fi folosiți pentru "comunicarea strategică" a UE.



"1,1 milioane sunt alocate pentru o acțiune pregătitoare pe care eu am inițiat-o în prima parte a acestui an în care ne propunem să educăm funcționarii europeni din statele membre, din statele din vecinătatea Estică, adică Ucraina, Georgia, Republica Moldova și din statele din Balcanii de Vest, Serbia și celelalte state, cu privire la această propagandă, să învețe să monitorizeze și să informeze la rândul lor formatorii de opinie, jurnaliști, ONG-uri din aceste state cu privire la tehnici de dezinformare folosite de cei care doresc să dăuneze Uniunii Europene. Să vedem că poate cu două săptămâni înainte ca o astfel de știre falsă să apară într-un stat membru UE am văzut-o poate pe un canal de comunicare al Federației Ruse. Deci să monitorizăm mai bine știrile false, propaganda, dezinformarea, și pentru asta vom echipa, am alocat bani pentru a echipa funcționarii UE din teritoriu cu cunoștințele necesare", a explicat Mureșan.



El a arătat că acele 3 milioane alocate pentru comunicarea UE în state din afara UE vor merge inclusiv în Republica Moldova. "În plus, am alocat 3 milioane de euro în plus pentru comunicarea Uniunii Europene în state din afara UE. Și anume ca exemplu — în Republica Moldova în timp ce președintele Igor Dodon spune cetățenilor Republicii Moldova, românilor basarabeni, că apropierea de Federația Rusă le aduce beneficii mai mari decât apropierea de Uniunea Europeană, realitatea este exact pe dos. Și noi alocăm acum bani pentru a ne spori efortul de comunicare și a merge la fața locului și a spune oamenilor că Uniunea Europeană v-a acordat în ultimii 7 ani 746 milioane de euro gratuit, fonduri nerambursabile, Federația Rusă nu v-a acordat nimic. Când Federația Rusă a impus embargo pe produse moldovenești, Uniunea Europeană a ridicat cotele la importuri de produse moldovenești, Uniunea Europeană permițând astfel existența acelor fermieri care ar fi fost complet afectați de embargoul Federației Ruse", a evidențiat eurodeputatul.



Totodată, el a arătat că și cei 800.000 de euro alocați în premieră pentru "comunicarea strategică" a UE vor fi folosiți tot pentru combaterea propagandei ruse.



"Și am creat o nouă linie bugetară pe care am pus 800.000 de euro pentru comunicare strategică a Uniunii Europene. Vom decide în următoarele săptămâni cum vom folosi acești bani, dar este foarte clar că combaterea propagandei ruse ia o nouă dimensiune și capătă o importanță strategică pentru Uniunea Europeană", a mai spus Mureșan.



Parlamentul European a adoptat, joi, bugetul anul al UE pentru 2018. Votul din această sesiune plenară vine după ce în data de 18 noiembrie delegația Parlamentului European, condusă de Siegfried Mureșan în calitate de negociator-șef, a ajuns la un acord cu cea a Consiliului UE privind forma finală a bugetului. Votul de vineri a fost de 295 voturi pentru (majoritatea de la populari, ALDE și verzi), 154 împotrivă și 197 de abțineri.



Valoarea Bugetului UE din 2018 este de 160,1 miliarde de euro. Față de propunerea inițială a Comisiei Europene, bugetul UE din 2018 în forma finală prevede creșterea alocărilor pentru investiții în locuri de muncă pentru tineri, cercetare, inovare, siguranță, precum și pentru statele din Vecinătatea estică, inclusiv Republica Moldova, scrie Agerpres.