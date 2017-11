Discuțiile privind aprofundarea parteneriatului moldo-georgian și importanța consolidării relațiilor de prietenie dintre cele două state au continuat astăzi la Tbilisi. Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere tete-a-tete cu omologul său georgian, Giorgi Kvirikashvili. Dialogul dintre oficiali a continuat în cadrul ședinței în format extins a delegațiilor celor două țări.



Deși este prima vizită a Prim-ministrului moldovean la Tbilisi, Premierii Pavel Filip și Giorgi Kvirikashvili se întâlnesc pentru a patra oară în decursul acestui an. Șefii Guvernelor de la Chișinău și Tbilisi au declarat că relația dintre cele două state este marcată de susținere reciprocă și de aspirațiile europene ale Republicii Moldova și ale Georgiei.



În cadrul dialogului, Prim-miniștrii Filip și Kvirikashvili au abordat mai multe subiecte de pe agenda parteneriatului moldo-georgian. În particular, oficialii s-au referit la dezvoltarea colaborării în domeniul comercial-economic, al turismului, în sfera cultural-umanitară, consolidarea cadrului juridic bilateral, precum şi la dezvoltarea cooperării în cadrul organizaţiilor internaţionale şi a iniţiativelor regionale.



Un subiect aparte al discuțiilor dintre oficiali l-a constituit implementarea Acordurilor de Asociere cu Uniunea Europeană. În acest sens, Premierii au menționat că Republica Moldova și Georgia au priorități comune în relația cu UE și este important de a împărtăși experiența și bunele practici. „Am convenit să avem o colaborare și mai bună pe acest segment. Împreună reprezentăm mai multă forță și acest lucru ne va ajuta în realizarea obiectivelor propuse”, a mai spus Pavel Filip.



La rândul său, Premierul georgian a apreciat reformele instituționale realizate de Guvernul Republicii Moldova, menționând că progresul în implementarea agendei europene este vizibil. „Pentru noi este foarte important succesul Republicii Moldova pentru că avem aceeași direcție de dezvoltare. Suntem deschiși pentru a intensifica colaborarea”, a spus Giorgi Kvirikashvili.



De asemenea, cei doi Premieri au apreciat începutul activității în acest an a Comisiei interguvernamentale de colaborare comercial-economică, precum și dinamizarea cooperării dintre antreprenorii din Republica Moldova și Georgia. S-a convenit ca următoarea şedinţă a Comisiei să aibă loc în primăvara anului viitor la Chişinău.



Părțile au vorbit și despre cooperarea în cadrul Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică - GUAM. Pavel Filip a transmis felicitări autorităților georgiene în contextul exercitării cu succes a președinției GUAM și a confirmat interesul Republicii Moldova de a continua inițiativele promovate și pe parcursul anului 2018, când țara noastră va prelua președinția acestei organizații.



Pavel Filip și Giorgi Kvirikashvili au reiterat susținerea reciprocă în reglementarea conflictelor teritoriale de pe teritoriile celor două state, inclusiv prin implicarea în procesul de negocieri a partenerilor internaționali. „Am convenit să avem o solidaritate regională pe această dimensiune. Este important să avem o comunicare permanentă și să facem schimb de informații privind progresele obținute”, a conchis Pavel Filip.



În cadrul întrevederii, Prim-ministrul Pavel Filip l-a invitat pe Premierul Georgiei, Giorgi Kvirikashvili, să efectueze o vizită oficială în Republica Moldova. De asemenea, Premierii au convenit să organizeze Zilele Culturii Republicii Moldova la Tbilisi şi Zilele Culturii Georgiei la Chişinău, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.