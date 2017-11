Republica Moldova susține eforturile de dezvoltare a cooperării în cadrul inițiativei „Un Circuit, un Drum” și încurajează promovarea parteneriatelor care permit statelor din regiune să obţină beneficii în urma globalizării economice. Declarația a fost făcută astăzi de Prim-ministrul Pavel Filip, în cadrul „Tbilisi Belt and Road Forum 2017”.



Totodată, Premierul a declarat că evenimentul reprezintă o platformă importantă de discuții privind avansarea cooperării economice între state și consolidarea dezvoltării comerțului regional și internațional. Pavel Filip a spus că există mai multe inițiative care vin să asigure interconexiunea între state, crearea coridoarelor de transport și eliminarea barierelor birocratice din calea comerțului.



„Un element fundamental pentru dezvoltarea durabilă a regiunii şi a ţărilor noastre îl constituie interconectarea infrastructurii de transport. Astfel, una dintre sarcinile majore comune rămâne infrastructura transportului din cadrul iniţiativei „Un Circuit, un Drum”, pentru care sunt întreprinse măsuri concrete de reabilitare a infrastructurii, inclusiv a drumurilor principale naţionale din Republica Moldova”, a menționat Pavel Filip.



În context, Premierul a spus că Guvernul Republicii Moldova este preocupat de modernizarea și dezvoltarea economiei naționale, inclusiv prin preluarea bunelor practici internaționale de atragere a investițiilor străine și de promovare a produselor autohtone. Prim-ministrul a invitat oamenii de afaceri să investească în Republica Moldova, menționând că țara noastră oferă o serie de avantaje, inclusiv posibilitatea de a exporta produse atât în Vest, cât și în Est. Republica Moldova are semnate Acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană, CSI, Turcia și în cadrul GUAM, CEFTA, ceea ce oferă o piață de desfacere cu un potențial de aproximativ 880 milioane de consumatori.



În aceeași ordine de idei, șeful Executivului a spus că autoritățile de la Chișinău susțin dezvoltarea comerțului electronic, iar politicile naționale în domeniu au fost ajustate la aqius-ul comunitar.



La finalul intervenției sale, Pavel Filip a notat că în 2018 Republica Moldova va prelua președinția GUAM. Premierul a precizat că autoritățile de la Chișinău vor depune eforturile necesare pentru a avansa în dezvoltarea şi aplicarea conceptului de Coridor de transport al GUAM şi integrarea acestuia cu iniţiativa „Un Circuit, un Drum”.



La „Tbilisi Belt and Road Forum 2017” participă circa 1000 de reprezentanți din peste 50 de țări și organizații internaționale, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.