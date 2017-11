Proiectul ”Prima Casă”, precum și cele de ordin social, al infrastructurii, creare a noilor locuri de muncă, inclusiv prin atragerea investițiilor străine în Republica Moldova, au constituit topul subiectelor abordate astăzi de angajații Institutului Național de Metrologie, Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare, Fabricii de mobilă ”Confort” în cadrul discuțiilor cu viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii.



În context, vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că Proiectul ”Prima Casă” se adresează cetățenilor cu vârsta de maxim 45 de ani, care nu dețin o locuință în proprietate și care nu au în derulare credite ipotecare, va fi aplicat pe întreg teritoriul Republicii Moldova și poartă un caracter social, reprezentat în special de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor ipotecare. ”Prevederile principale ale proiectului sunt: participația proprie inițială trebuie să fie cel puțin 10% din prețul locuinței, prețul locuinței nu trebuie să depășească 1 milion de lei, termenul de rambursare a creditului este de până la 25 de ani, iar statul va garanta circa 50% din soldul creditului acordat”, a accentuat ministrul Economiei și Infrastructurii, specificând că ideea și conceptul programului se bazează pe experiența pozitivă a țărilor din regiune, în special a României.



O interes sporit participanții au acordat reformelor din domeniul social-economic, infrastructură, etc. În special a fost abordată problema creării noilor locuri de muncă, crearea întreprinderilor în diferite sectoare, salarizarea angajaților, etc. Octavian Calmîc a menționat că implementarea programelor de dezvoltare social-economică a țării sunt în topul agendei Guvernului, pe parcursul ultimului an fiind implementate un set întreg de programe și strategii, care au scop final ridicarea bunăstării vieții cetățenilor, asigurarea acestora cu pensii și salarii decente, servicii de calitate, etc.



Referindu-se la alte programe de perspectivă, ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că una din priorități o constituie reabilitarea drumurilor de toate nivelele – naționale, regionale, locale, etc. ”Intenționăm să transformăm Republica Moldova într-un adevărat șantier, deoarece lipsa unei infrastructuri calitative de drumuri nu ne permite realizarea unor proiecte investiționale cu atragerea partenerilor străini în localitățile țării. Dar nu vom reabilita drumurile de dragul reabilitării. Scopul nostru sunt drumuri calitative, cu infrastructură dezvoltată în toate localitățile țării, indiferent de numărul de locuitori. Da, nu spunem că le vom face pe toate într-un an, dar treptat vom reuși”, a accentuat Octavian Calmîc.





La Institutul Național de Metrologie și Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare vicepremierul Octavian Calmîc a solicitat implicarea mai activă și insistentă a specialiștilor de la aceste instituții în procedurile legate de certificarea și etalonarea diferitor servicii, produse, etc, oferite de diferiți agenți economici cetățenilor. ”După obținerea certificatelor internaționale, dumneavoastră trebuie să fiți locomotiva reformelor și modernizărilor în domeniile gestionate. Astăzi noi avem nevoie de serviciu de calitate, prestate de structuri cu echipamente și potențial modern”, a accentuat ministrul Economiei și Infrastructurii. În context, Octavian Calmîc a dispus organizarea unei reuniuni cu reprezentanții Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieței, alte instituții cu funcții de control, pentru elaborarea și stabilirea unor criterii unici în procedura de verificare a produselor, utilajelor, etc., anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.