Platforma Națională a Femeilor din Moldova în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) au desemnat cele patru câștigătoare ale Concursului „Gala antreprenoriatului feminin- 2017", ediția a III-a. Ceremonia de premiere a avut loc astăzi în cadrul Forumului Național al Femeilor din Moldova: ”Antreprenoriatul feminin – potențial de dezvoltare regională”.



Conform rezultatelor comisiei de evaluare au fost premiate următoarele femei:



Premiul „Debutul anului – produs nou pe piață” a fost decernat doamnei Victoria Danilă, compania Davitex Neo. Compania are ca domeniu de activitate fabricarea produselor textile, în special a produselor vestimentare pentru copii prematuri și copii până la vârsta de 2 ani. Confecționează produse funcționale, ergonomice și cu elemente compozițional constructive. Compania a lansat un nou produs pe piata, produse vestimentare functionale pentru copii premature și este marcă înregistrată.



Premiul “Debutul anului – start-up inovativ” a fost decernat Dnei Ala Lerner, compania Antigona, din Chisinau. Compania și-a început activitatea pe 1 ianuarie 2017, iar de curand a fost lansată prima gamă de produse de lenjerie Premium Class pentru femei. Pe 1 noiembrie 2017 a fost înregistrată marca “B*queen”. Este primul produs autohton de lenjerie pentru femei din gama premium.



Premiul „Contribuție în societate – responsabilitate social corporativă” a fost decernat dnei Tatiana Zaftoni, compania Corect Studium. Compania a fost fondată în 2012, are 43 de angajati, dintre care 40 sunt femei și oferă servicii în domeniul învățământului. Compania îndeplinește cele 7 principii de responsabilitate socială corporativă. Vom enumăra doar câteva dintre ele: grija față de angajați și față de copii, activități de caritate, amenajarea unor terenuri de joacă pentru copii în localitatea Grătiești, acordarea unor vouchere gratuite pentru copii din pături social vulnerabile pentru participarea la cursurile și taberele de zi organizate în vacanța de vară și multe altele.



4. Premiul „Premiul mare – antreprenoarea anului” a fost decernat Doamnei Viorica Neaga, managerul companiei Constilcard. Această companie este relativ tânară, lansată pe piață în noiembrie 2015, care activează în domeniul fabricarii produselor textile. Are 29 de angajați dintre care 26 sunt femei. Folosesc doar utilaje noi, acest lucru le permite să reducă costurile legate de întreținerea utilajului, de consumul de energie electrică, crearea unui climat cât mai favorabil pentru angajați. Pentru următorii 2 ani, compania își propune să iasă direct la export, prin contractarea directă cu clienți de peste hotarele țării. Compania întrunește o mare parte din principiile de responsabilitate socială corporativă, de curând a lansat o noua fabrică de confecții și a creat 40 de noi locuri de muncă.



Concursul „Gala antreprenoriatului feminin 2017" are ca scop promovarea rezultatelor activității companiilor fondare și gestionate de către femei. Acesta este realizat prin identificarea și recunoașterea publică a celor mai talentate și de succes femei, care au obținut rezultate remarcabile în diverse domenii de activitate, au contribuit la crearea condițiilor adecvate de muncă, au participat la dezvoltarea social-economică a localității unde activează, prin mediatizarea rezultatelor obținute de către femei în diverse domenii și prin promovarea imaginii pozitive a femeii.



Concursul „Gala antreprenoriatului feminin 2017" este organizat anual și are ca scop promovarea practicilor de succes ale femeilor în domeniul businessului și remarcarea celor mai competitive întreprinderi din toate regiunile Republicii Moldova care utilizează strategii de marketing eficiente și standarde internaționale ale managementului calității, anunță Direcția comunicare și Relații Piblice ODIMM.