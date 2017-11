Iulia Costin, Secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii a participat la lansarea unui nou brand autohton, cu susținerea Programului de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1, un proiect de succes pentru femeii " b’Queen" lenjerie de lux.



Iulia Costin, Secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, a menționat că este un proiect de succes, lansat în timp scurt și are un potențialul de export pe viitor, așa cum produsele sunt de calitate înaltă, cu materie primă importată din Europa și un design rafinat.



“Lansarea acestui brand pe piața Republicii Moldova este o dovadă că produsele calitative și adaptate necesităților clientului sunt necesare pe piață. Totodată, acesta este un model de afacere de succes care poate servi drept exemplu pentru alte femei ce doresc să inițieze o afacere proprie”, a subliniat Iulia Costin.



Ana Lerner, proprietara Show room " b’Queen" deschis la Chișinău, a menționat că produsele sunt concepute din stofe franțuzești și italiene de înaltă calitate, iar accesoriile sunt aduse din Țările Baltice. Toate acestea plasează brandul b’Queen produs în Republica Moldova pe segmentul premiu și corespunde întru totul standardelor mondiale. De asemenea, a specificat că proiectul este un strat-up susținut de ODIMM și ZipHouse.



“Demult visam să creez propria afacere, pentru că eu am absolvit facultatea de design din Moscova, iar în paralel am lucrat la o companie franceză de producere a lenjeriei. Acest vis a fost realizabil cu suportul ODIMM. Prin intermediul Programului PARE 1+1 am cumpărat echipamentul tehnic, care mi-a permis să creez produse calitative”, a accentuat antreprenoarea Ala Lerner.



În prezent, în cadrul întreprinderii lucrează opt persoane. Pentru evenimentul de lansare a fost creată o gamă de 15 produse, iar producătorii au demonstrat un master class, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.