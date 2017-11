Prim-ministrul Pavel Filip a participat astăzi la deschiderea conferinței regionale „Cyber Drill Alert”, organizată în premieră în Republica Moldova, cu susţinerea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.



În mesajul său de salut, Premierul a menționat că Guvernul acordă o atenție deosebită asigurării securității cibernetice și dezvoltării sectorului TIC, mai ales în situația în care tot mai multe persoane își doresc să beneficieze de progresul tehnologic. În acest sens, sub umbrela Strategiei naționale „Moldova Digitală 2020”, a fost promovat Programul național de securitate cibernetică. De asemenea, Republica Moldova are o agendă digitală ambițioasă, care are ca obiectiv crearea unei societăți informaționale moderne și încurajarea dezvoltării companiilor de profil.



„Eforturile Guvernului sunt un exemplu pentru dezvoltarea serviciilor societății informaționale la nivel de țară, promovând incluziunea și accentuând alte două dimensiuni cheie: necesitarea cunoștințelor TIC și un grad sporit de securitate cibernetică”, a spus Pavel Filip.



Prim-ministrul a menţionat că evenimentul „Cyber Drill Alert” este o oportunitate bună de a face schimb de experienţă şi de a prelua cele mai bune practici în domeniu. Totodată, simulările situațiilor de criză care vor fi desfășurate în cadrul evenimentului vor contribui la îmbunătățirea capacităților de comunicare și de răspuns la incidentele cibernetice, la aplanarea riscurilor virtuale și la creșterea încrederii în spațiul digital.



„Exercițiul dat va servi la identificarea și promovarea soluțiilor de depășire a amenințărilor și provocărilor în spațiul cibernetic, va clarifica rolul Guvernelor, celulelor naționale de reacție la incidente cibernetice și al operatorilor de comunicații electronice în acest proces”, a declarat Pavel Filip.



„Cyber Drill Alert” este organizat de Centrul de Telecomunicații Speciale din cadrul Cancelariei de Stat, în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, în perioada 21 – 23 noiembrie curent. La eveniment participă specialiști în securitate cibernetică din 24 de țări din Uniunea Europeană și din spațiul CSI, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.