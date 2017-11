Secretarul General de Stat al ministerului, Iurie Ușurelu a vorbit, în cadrul evenimentului, despre principalele provocări pe parcursul anului, gradul de finalizare a strânsului roadei, principalele piețe de desfacere și obiectivele pentru anul 2018.

„Anul agricol 2016-2017 a început cu o toamnă secetoasă.

Condițiile agrometeorologice stabilite în lunile august-noiembrie 2016 au fost nefavorabile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă. Am înregistrat o lipsă de umiditate în toamna 2016, au fost înregistrate și alte intemperii ca: înghețuri târzii de primăvară, căderi de zăpadă în luna aprilie, ploi torențiale, grindină și furtună, care într-o oarecare măsură au afectat o parte din suprafețele culturilor agricole. Însă, în pofida acestor intemperii, la general pe țară, anul agricol a fost unul destul de fructuos. Am avut posibilitatea să sporim suprafețele protejate împotriva eventualei căderi de grindină. Am oferit suport celor care au implementat tehnologii inovative, avansate în domeniul agro-industrial prin oferirea subvențiilor, inclusiv am instruit producătorilor agricoli în acest sens. Avem în jur de 5 mii de cereri de subvenționare”, a menționat Secretarul General de Stat al ministerului, Iurie Ușurelu, în cadrul conferinței de presă.

Totodată, vice-ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ion Parea a prezentat rezultatele recoltei obținute pe fiecare categorie de produse agricole.

„La capitolul recoltarea culturilor cerealiere și leguminoase a fost înregistrată o creștere comparativ cu anul trecut. În mediu, pe țară s-au obținut 3,870 tone de grâu la hectar. Raioanele de nord au depășit numărul de 4 tone pentru un hectar, datorită tehnologiilor moderne și semințelor plantate. Au fost implicate 3 500 de combine în procesul de recoltare, practic 50% din aceste mașini sunt performante. S-a recoltat circa 1 milion 170 mii tone de grâu, ceea ce e suficient de a asigura țara cu pâine. Avem și rezerve și putem exporta”, a subliniat vice-ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ion Parea. De asemenea, viceministrul a precizat că, productivitatea medie de orz la 1 ha a constituit 3,4 tone, cu 0,4 tone mai mult decât anul trecut, iar productivitatea medie de porumb la 1 ha a constituit circa 4,4 tone cu circa 1,5 tone mai mult decât în annul 2016, anunță Serviciul de presă al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

”Pentru mazăre avem în acest an a fost înregistrată oproductivitatea medie la 1 ha de circa 2,7 tone, chiar dacă suprafețele de recoltare au fost mai mici decât anul trecut. Recolta medie de soia a constituit circa 1,6 tone la ha, cu o creștere de circa 0,5 tone față de anul trecut. La capitolul recoltarea culturilor tehnice, pentruFloarea soarelui productivitatea medie a constituit 2,1 la 1 ha, iar pentru sfecla de zahăr a constituit 31 tone la 1 ha, ceea ce reprezintă o creștere de până la 0,5 tone la ha, pentru ambele culturi. Avem o recoltă de 600 mii tone de fructe. Sămânțoase – 70% mai mult, anume mărul, câte 8 tone la hectar cu 4,5% mai mult ca anul trecut. Sâmburoase – din cauza că pruna și cireșul a avut de suferit, dar avem un volum mai mare ca anul trecut – 100 mii tone de fructe calitative. Avem un volum de 760 mii tone de legume sau cu 22% mai mult ca anul trecut. A fost un an agricol favorabil și comparativ cu anul trecut”, a precizat viceministrul, Ion Parea.