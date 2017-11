În perioada 13 - 19 noiembrie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 433,3 mln lei, fiind perfectate per total 11 365 de declarații vamale.



La capitolul combaterea fraudelor vamale, în perioada de referință, au fost relevate 70 de tentative de încălcare a legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun. Totodată, în perioada vizată, au fost înregistrate 57 de cazuri contravenționale şi aplicate amenzi în sumă de 269 841 lei.



În perioada de referință, fluxul unităților de transport a constituit 90 298 de traversări. Cele mai mari valori de trafic au fost semnalate la frontiera moldo-română, iar cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu 16 096 și respectiv 15 837 traversări.



Totodată, informăm agenții economici despre intrarea în vigoare a ordinului Serviciului Vamal nr. 436-O din 27.10.2017, prin care acestora li se oferă posibilitatea stabilirii locului de vămuire a mărfurilor, indiferent de locul de înregistrare a sediului juridic al acestora, după cum urmează: Briceni, Bălți, Ungheni, Chișinău 1 (Industrială), Chișinău 2 (Cricova), Chișinău 3 (Petricani), Căușeni, Cahul și Comrat.



Excepție vor constitui mărfurile importate din Ucraina, Rusia și Republica Belarus de către agenții economici înregistrați în raza mun. Chișinău. Conform noilor modificări, mărfurile ce au ca țară de expediție Ucraina vor fi vămuite la postul vamal Chișinău 2 (Cricova), iar cele importate din Rusia și Belarus vor fi redirecționate spre postul vamal Chișinău 3 (Petricani). Măsura este impusă de necesitatea dezaglomerării postului vamal intern Chișinău 1 (Industrială), care înregistrează cea mai mare pondere a declarațiilor vamale perfectate. Iar suprasolicitarea acestuia genera adeseori extinderea timpului de vămuire, precum și crearea ambuteiajelor pe drumurile publice de acces în cadrului postului vamal respectiv.



Agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova vor efectua procedurile de vămuire a mărfurilor la următoarele posturi vamale: Căușeni, Bender, Rezina, Rîbnița, Criuleni și Curciurgan.



Vămuirea mărfurilor la alte posturi vamale interne decât la locul de înregistrare a sediului juridic al agentului economic se permite la prezentarea de către acesta a Acordului organului vamal de vămuire a mărfurilor la alte posturi vamale, eliberat de către biroul vamal în raza de activitate a căruia își are înregistrat sediul juridic agentul economic solicitant. Pentru vămuirea mărfurilor la posturile vamale de frontieră, Acordul este eliberat de către Aparatul Central al Serviciului Vamal.



În cererea de eliberare a Acordului se indică denumirea (codul) postului vamal solicitat pentru vămuire, perioada solicitării, regimul vamal (import, export etc.), denumirea mărfurilor și poziţiile tarifare, cantitatea, valoarea, argumentarea solicitării vămuirii mărfurilor la alte posturi vamale decât locul de înregistrare a sediului agentului economic. La cerere se anexează contractul cu privire la tranzacțiile economice externe, precum și actele confirmative care argumentează necesitatea solicitării vămuirii mărfurilor la alt post vamal.



Scopul acestor modificări a fost de a optimiza procedurile de vămuire în vederea facilitării comerțului internațional de mărfuri, accelerării proceselor de vămuire și economisirii de timp și resurse pentru agenții economici, precum și de a stabili o procedură clară și transparentă privind modalitatea de obținere a Acordului organului vamal privind vămuirea la alte posturi vamale, anunță un comunicat al Serviciului Vamal.