Companii moldovenești și cehe din domeniul construcției de mașini, agroalimentar, electronică transport, IT s-au întâlnit în cadrul unui forum de afaceri, desfășurat astăzi la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de MIEPO, în parteneriat cu Camera Economică a Republicii Cehe și de Comerț și Industrie a Republicii Cehe pe țările CSI, în contextul celei de a treia reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-cehe în domeniul cooperării economice și a vizitei oficiale în Republica Moldova a ministrului Industriei și Comerțului al Republicii Cehe, Jiří Havlíček.



La deschiderea evenimentului, viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, a salutat prezența companiilor cehe la Chișinău, menționând că reuniunea vine să materializeze discuțiile despre diverse proiecte de afaceri, lansate în cadrul vizitei Primului Ministru, Pavel Filip, din luna mai la Praga. De asemenea, oficialul a invitat antreprenorii cehi să participe activ în procesul de privatizare a întreprinderilor moldovenești din domeniul telecomunicațiilor, energetic, bancar, etc.



Vicedirectorul MIEPO, Iulia Petuhov, a făcut o prezentare a oportunităților de afaceri și investiționale în Republica Moldova, trecând în revistă principalele facilități puse la dispoziția investitorilor străini, dar și suportul pe care îl poate acorda MIEPO. În context, ea a afirmat că Republica Moldova oferă actualmente cele mai mici costuri de operare la nivel regional, care înseamnă un impozit pe profit de 6%-12% , 0% TVA, accize şi taxe în ZEL-uri, o vacanță fiscală 180 zile, precum și forță de muncă calificată, multilingvă, la salarii competitive.



Pentru companiile străine interesate de afaceri în țara noastră, MIEPO acordă consultanță la identificarea furnizorilor locali de servicii și componente, consilierea investitorilor privind taxele, cadrul juridic și administrativ, selectarea locației de plasare a investiției, servicii post-investiționale etc.



Forumul de afaceri moldo-ceh a mai inclus sesiuni B2B, la care au participat 12 companii cehe și 40 companii moldovenești.