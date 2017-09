Politicile comerciale promovate de Republica Moldova sunt orientate spre atragerea investițiilor în sectoarele economiei naționale, care sunt capabile să asigure inovații, transfer de know-how și producție competitivă pe piața internă și cea externă.



Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, în cadrul conferinței științifico-practice internaționale ”Dezvoltarea relațiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internațional”.



Potrivit vicepremierului, datorită poziționării geografice favorabile, Republica Moldova devine atractivă pentru derularea afacerilor dintre piețele din vest și est, precum și o platformă foarte bună pentru amplasarea diferitor organizații și corporații transnaționale. ”Mai mult, atractivitatea investițională a Moldovei este determinată și de faptul că în 2014 a fost semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, care introduce un regim de comerț preferențial – Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător”, a accentuat ministrul Economiei și Infrastructurii.



Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc a menționat că după trei ani de implementarea a Acordului de Asociere s-a schimbat structura și configurația exporturilor și investițiilor, constituind, la moment, circa 65% de exporturi pe piața UE, iar la capitolul investiții – peste 55 la sută fiind din Uniunea Europeană. Referindu-se la regimurile comerciale ale Republicii Moldova, vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că țara noastră beneficiază de o serie de asemenea regimuri atât cu statele din regiunea occidentală, cât și cu cele din partea euro-asiatică. ”Trebuie menționat că Moldova are un regim comercial foarte liberalizat, încât circa 80 la sută din schimburile comerciale au loc în regim liber, în baza acordurilor semnate cu partenerii noștri”, a spus Octavian Calmîc.



Conferința este organizată de Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova și Institutul Național de Cercetări Economice în perioada 21 – 22 septembrie curent, și are drept obiectiv identificarea noilor oportunități în dezvoltarea relațiilor comerciale în contextul integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economice internațional, promovarea politicilor comerciale prin preluarea celor mai bune practici europene, etc. La lucrările conferinței participă specialiști din Republica Moldova, România, Polonia, Ungaria, Ucraina, Spania, alte state.