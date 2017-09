Toate eforturile noastre sunt îndreptate spre transformarea Republicii Moldova într-un IT Hub regional performant, care va dezvolta nu doar industria IT, a startup-urilor IT, dar va moderniza economia națională prin digitizarea afacerilor în diverse sectoare și facilitarea exporturilor la un nivel calitativ nou.



Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, în cadrul IT Business Forumului ”GOV4ICT”, organizat de MEI în parteneriat cu Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC).



Vicepremierul Octavian Calmîc a accentuat că pentru atingerea acestor obiective, Guvernul a întreprins pași importanți pentru valorificarea pe deplin a principalilor factori de competitivitate IT ai Republicii Moldova, poziționarea geografică la joncțiunea a câteva spații economice distincte, infrastructură modernizată, afinități culturale și lingvistice, facilități și suport oferit de Executiv și, nu în ultimul rând, o școală bună în științe fundamentale și resursa umană valoroasă.



În acest scop, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) este determinat să ofere soluții pentru dezvoltarea la un nou nivel a economiei digitale, bazate pe cunoaștere și inovație TIC, multiplicată în toate sectoarele economiei.”Ținând cont de faptul că principalele obiective fixate în Strategia de creștere a competitivității industriei IT sunt practic realizate, Ministerul Economiei și Infrastructurii este în plin proces de regândire a politicii publice ce ține de dezvoltarea sectorului în continuare. Suntem determinați să oferim soluții pentru dezvoltarea la un nou nivel a economiei digitale, bazate pe cunoaștere și inovație TIC, multiplicată în toate sectoarele economiei”,a accentuat viceprim-ministrul Octavian Calmîc.



Referindu-se la inițiativele de dezvoltare a industriei IT în următorii ani, ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că eforturile principale vor fi axate pe dezvoltarea capacităților umane, politicilor de susținere a ecosistemului IT, crearea și dezvoltarea infrastructurii pentru IT parcuri și, cel mai important, pe promovarea pe piețele externe a industriei IT din Moldova, prin schimbarea percepției de țară și atragerea investitorilor de un nivel calitativ nou în industria IT. În context, vicepremierul a accentuat că autoritățile naționale își doresc ”ca acea creștere impresionantă de care a dat dovadă sectorul TIC în ultimii 7 ani să fie molipsitoare și pentru alte sectoare”. Conform datelor statistice, doar în perioada dintre 2011 până în 2016 volumul vânzărilor în industria IT s-a dublat de la 1.29 miliarde lei la 2.6 miliarde lei, iar volumul exporturilor a crescut constant în această perioadă cu circa 10 la sută anual.



În final Octavian Calmîc a accentuat că Ministerul Economiei și Infrastructurii este gata să recepționeze dosare de aplicare privind crearea parcurilor IT. De asemenea, vicepremierul a Încurajat companiilor care întrunesc condițiile necesare să devină rezidenți ai parcurilor IT, iar potențialii investitori să investească în dezvoltarea de infrastructură fizică pentru noile parcuri IT și să atragă companii din țară și de peste hotare.



Prim Ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a menționat că șansa Republicii Moldova este în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere, o economie digitală, competitivă, inovatoare care ar permite identificarea de noi nișe pe piața globală și cristalizarea unei noi oferte de țară în domeniul TIC. De asemenea, premierul a menționat că atragerea de noi tehnologii, profesioniști și investitori, este un obiectiv important, precum și promovarea la o nouă scară a produselor înalt tehnologizate, dezvoltate în țară. În acest sens, ”este oportună revederea formatului Moldova ICT Summit, care trebuie să se transforme deja într-o platforma de promovare a industriei IT pe plan internațional și să contribuie la modernizarea imaginii Republicii Moldova în calitate de furnizor de produse și inovație digitală’’.



Irina Strajescu, Președinte ATIC, Membru al Consiliului Directorilor ATIC din partea Moldcell, a specificat ”Astăzi, întreaga comunitate de business IT asistă la o serie de acțiuni de importanță majoră pentru dezvoltarea industriei în Republica Moldova. Într-o concurență acerbă pe plan internațional, sectorul IT are nevoie de recunoaștere, suport și facilitare – și ne bucură mult faptul că putem miza pe sprijinul atutorităților în acest sens. Deși țara se află în condiții dificile, Guvernul a găsit resursele, înțelegerea și efortul să demonstreze că domeniul TIC este prioritar pentru țară.” , a adăugat Președinta ATIC.



Victoria Dumbrăveanu, viceministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a menționat că implicarea ministerului în procesul de elaborare și promovare a cadrului normativ în domeniu, în special în partea ce ține de oferirea garanțiilor sociale și medicale angajaților rezidenților parcului. ,,Salariații rezidenților parcului vor beneficia de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislației în vigoare (pensii, indemnizații etc.) și vor avea statut de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală” a declarat doamna Viceministru.



Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, comunitatea de afaceri și potențialii investitori au fost familiarizați cu particularitățile de aplicare a Legii privind parcurile IT, modul de funcționare și interacțiune simplificată cu instituțiile statului prin aplicarea impozitului unic de 7% și a regimului virtual de activitate al rezidenților parcurilor IT.