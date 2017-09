Extinderea relațiilor comercial-economice dintre Republica Moldova și Statul Carolina de Nord, precum și alte subiecte de interes comun au fost discutate astăzi de reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, condus de Mihaela Gorban, Șef al Direcției Generale Cooperare Economică Internațională și reprezentanții Oficiului Secretarului de Stat al Carolinei de Nord, condus de Lora Sinigur, Ofițer pentru Parteneriatul Carolina de Nord - Republica Moldova din cadrul Oficiului Secretarului de Stat al Carolinei de Nord.

Mihaela Gorban și reprezentanții Ministerul Economiei și Infrastructurii au oferit o informație amplă cu privire la climatul investițional și regimurile comerciale ale Republicii Moldova, precum și principalele priorități ale Strategiei naționale de atragere a investițiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020. De asemenea, a fost prezentat potențialul în domeniul tehnologiilor informaționale, precum și oportunitățile oferite de parcurile IT din țară.



Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, Lora Sinigur a reiterat interesul Statului Carolina de Nord în extinderea relațiilor comercial-economice dintre statele noastre și a menționat interesul pentru impulsionarea cooperării economice bilaterală între Carolina de Nord și Republica Moldova prin extinderea exportului și oportunităților pentru mediului de afaceri. În acest context, părțile au stabilit oportunitatea participării bilaterale la business forumuri. Astfel, a fost coordonată participarea părților la forumul „Trade Winds. Forum and Trade Mission 2017”, care va avea loc la București, în perioada 16-24 octombrie curent, și stabilite un șir de întrevederi bilaterale cu partenerii de afaceri în cadrul acestui eveniment.



Totodată, partea moldavă a lansat invitația pentru delegația din Carolina de Nord de a participa la Business Forumul IT ”Gov4ICT”, care va avea loc pe 7 septembrie curent. De asemenea, participarea la forumul de afaceri Moldova Business Week, care va avea loc în perioada 3-6 octombrie 2017, ambele forumuri constituind o oportunitate în vederea intensificării relațiilor comercial-economice și valorificării potențialului de atragere a investițiilor dintre Republica Moldova și Statului Carolina de Nord.





Cu scopul de a revigora dialogul bilateral dintre cele două părți, în viitorul apropriat se planifică mai multe vizite a oficialităților din Carolina de Nord.