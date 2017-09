În primul semestru al anului curent, în cele 10 parcuri industriale din țară, au fost atrase investiții în valoare de 53,4 milioane lei, iar în șase ani cifra respective constituie peste 1,1 miliarde lei.



Conform datelor Direcției politici investiționale și competitive al Ministerului Economiei și Infrastructurii, în perioada respectivă de timp volumul producției realizate de rezidenții parcurilor industriale a crescut cu peste 43 la sută, atingând cifra de 781,3 milioane lei, volumul impozitelor și taxelor achitate au crescut cu peste 102%.



La 30 iunie curent, în cadrul parcurilor industriale activau 2714 persoane, cu 559 persoane mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut.





Începând cu anul 2011 și până în Republica Moldova au fost create 10 parcuri industriale, în cadrul cărora își desfășoară activitatea 60 de agenți economici - PI „Tracom” și PI „FAIP” (municipiul Chișinău), PI „Răut” (municipiul Bălți), PI „Cimişlia” (or. Cimișlia), PI „Edineţ” (or. Edineț), PI „Comrat”, (or. Comrat), PI „CAAN” și PI „Triveneta Cavi Divelopment” (or. Strășeni), PI „Bioenergagro” (or. Drochia) și PI „Cahul” (or. Cahul).