Ministerul Economiei și Infrastructurii va organiza un Business Forum IT, la 7 septembrie curent, pentru a prezenta oferta Guvernului privind crearea parcurilor pentru tehnologia informațiilor (IT) în țara noastră. Evenimentul va fi organizat în parteneriat cu Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și va găzdui reprezentanți ai comunității de afaceri din țară și de peste hotare, potențiali investitori, reprezentanți ai corpului diplomatic, partenerilor de dezvoltare și presei.



În cadrul Forumului urmează a fi prezentate măsurile legislative intrate recent în vigoare, prin publicarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în mod special modificarea Codului fiscal pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.



Comunitatea de afaceri și potențialii investitori vor fi familiarizați cu particularitățile de aplicare a Legii privind parcurile IT, modul de funcționare și interacțiune simplificată cu instituțiile statului prin aplicarea impozitului unic de 7% și a regimului virtual de activitate al rezidenților parcurilor IT, pentru a oferi cele mai avantajoase condiții de activitate pentru companiile IT.