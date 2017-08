În cadrul Conferinței de finalizare a Proiectului Uniunii Europene „Asistență tehnică pentru implementarea DCFTA” desfășurat astăzi la Ministerul Economiei și Infrastructurii, oficialii prezenți la eveniment, Viceprim-ministrul Octavian Calmîc, Ambasadorul Pirkka Tapiola, șef al Delegației Uniunii Europene în Moldova, precum și Philip Santens, Șef al Proiectului (AT CRS) DCFTA, alți beneficiari ai Proiectului, au apreciat înalt rezultatele obținute pe parcursul a doi ani de activitate privind implementarea obiectivele Contractului de Reformă Sectorială (CRS) pentru Zona de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv (DCFTA) în ceea ce privește alinierea aspectelor de infrastructură a calității (IC) și supraveghere a pieței (SP) cu Acordul de Asociere (AA)/DCFTA, îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din Moldova.



Viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, a menționat că oamenii de afaceri și cetățenii Republicii Moldova sunt cei care au beneficiat direct de facilitățile oferite de DCFTA, care oferă noi oportunități de comerț și creștere economică. Iar prin suportul oferit Guvernului Republicii Moldova, facilitează alinierea la standardele și practicile europene, creșterea durabilă, precum și asistă la consolidarea și îmbunătățirea guvernării democratice și economice. Prin urmare, prin Proiectul DCFTA au fost create noi locuri de muncă, prețuri mai mici și oferă standarde mai bune în domeniul protecției consumatorilor.



Ambasadorul Pirkka Tapiola a menționat că începutul procesului de ajustare la standardele europene a fost unul lent și dificil, iar astăzi are un sentiment plăcut că s-au realizat pozitiv lucrurile și putem spune că DCFTA este unul din cele mai de succes Proiect european realizat în Republica Moldova. De asemenea, a notat că cooperarea cu Ministerul Economiei și Infrastructurii a fost una fantastică, grație echipei responsabile și în special colaborării deosebite cu ministrul Octavian Calmîc, accentuând că procesul de implementare a reformelor trebuie să continuă.



În aceiași ordine de idei, Philip Santens, Șef al Proiectului (AT CRS) DCFTA a mulțumit beneficiarilor pentru implementarea cu succes a prevederilor și oportunităților oferite de DCFTA, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii să continuă aceiași abordarea corectă de combinație dintre oferirea serviciilor de atragere a investițiilor pentru mediul de afaceri și oferirea de granturi investiționale.



Printre cele mai importante rezultate obținute de CRS DCFTA, părțile au menționat elaborarea și adoptarea Legii metrologiei, Legii cu privire la supravegherea pieței și Legii cu privire la siguranța generala a produselor, adoptarea a 3 mii 402 standarde UE în legislația națională, ceea ce constituie peste 90 la sută din standardele UE relevante transpuse în legislația națională. De asemenea, achiziționarea echipamentului nou pentru laboratoarele de testare (în valoare de 1milion 700 mii euro), precum și a echipamentului și consumabilelor noi pentru Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA) și Agenția pentru Protecția Consumatorilor (APC). De asemenea, au fost introduse noi proceduri de control bazate pe gestionarea riscurilor, utilizate de ANSA în punctele de inspecție la frontieră și de APC pentru controlul aparatelor de tensiune joasă, a jucăriilor și instrumentelor de cântărire neautomată.



Este important de remarcat, că Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) au accesat 1 mie 600 de granturi care au generat circa 2 mii locuri de muncă. Pe parcursul implementării proiectului au fost deschise două Incubatoare de Afaceri în Călărași și Cahul, care au facilitat accesul celor aproximativ 60 de rezidenți la o gamă variată de servicii de asistență în afaceri.



Misiunile de export organizate în perioada 2015-2016 au generat 30 de contracte de export și 16 investitori potențiali au beneficiat de suport consultativ.



Ca urmare a desfășurării Focus Grupurilor dedicate aspectelor de sensibilizare privind DCFTA, bazate pe apartenența la gen, a fost lansat Programul Femei în Afaceri pentru a sprijini femeile cu spirit antreprenorial ce intenționează să deschidă o afacere sau care deja gestionează o afacere și planifică să exporte. De asemenea, dintre cele peste 150 de evenimente dedicate DCFTA, la care au participat circa 8 mii de persoane, mai mult de 50 la sută au fost feme



Rezultatele obținute încurajează Guvernul și beneficiarii implicați în proiect să continue să realizeze activități care ar eficientiza alinierea legislației naționale la cerințele UE, consolida infrastructura calității și supravegherea pieței, sprijini sectorul IMM local și sensibiliza publicul cu privire la diverse aspecte aferente AA / DCFTA.



Proiectul „Asistență tehnică pentru implementarea DCFTA” finanțat de Uniunea Europeană și coordonat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova a fost lansat în septembrie 2015 și urmează a fi finalizat la sfârșitul lunii august 2017.



Durata proiectului : 24 luni (1 septembrie 2015-30 august 2017), Valoarea totală a proiectului: 2.348 mil euro



Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, beneficiarii proiectului coordonat de Ministrul Economiei și Infrastructurii sunt Centrul Național de Acreditare din Moldova, Centrul de Metrologie și Certificare Aplicată, Institutul Național de Metrologie, Institutul Național de Standardizare, Agenția pentru Protecția Consumatorilor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară, Centrul Tehnic pentru Securitate și Certificare Industrială, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova.