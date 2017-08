Prim-ministrul Pavel Filip a participat astăzi la cel de-al IV-lea Congres al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI), alături de cei 175 de delegaţi ai CCI, invitaţi ai instituţiilor de profil din ţară şi de peste hotare.



În alocuţiunea sa, Premierul a apreciat înalt activitatea instituţiei şi rolul pe care îl are în susținerea activității de întreprinzător, în cooperarea internațională pe acest segment și în elaborarea politicilor publice în domeniul economic. De asemenea, Prim-ministrul s-a referit la parteneriatul dintre Guvern şi mediul de afaceri care vizează creşterea economiei ţării cu aportul investiţiilor, astfel stimulând crearea de noi locuri de muncă, bine plătite.



„Republica Moldova trebuie să crească pe trei piloni importanţi: supremaţia legii, educaţia şi o infrastructură dezvoltată. Atunci când nu ai posibilitatea să investeşti, nu poţi avea o educaţie de calitate sau o infrastructură modernizată. Mediul de afaceri este fundamentul de dezvoltare a unei ţări”, a declarat Premierul.



În context, Pavel Filip a specificat paşii întreprinşi de Executiv pentru reducerea presiunii administrative asupra antreprenorilor, precum: moratoriul pe controale timp de 6 luni, reducerea a 250 de acte permisive, promovarea amendamentelor la legislația referitoare la controalele de stat, de la 58 - la 13, plus încă cinci regulatori naţionali.



Totodată, Prim-ministrul a reiterat şi alte măsuri lansate de Guvern pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri, specificând: simplificarea și unificarea raportării financiare pentru agenții economici prin intermediul Ghișeului Unic, care urmează a fi lansat în scurt timp, combaterea fenomenului salariilor în plic, precum şi dezvoltarea mai multor instrumente pentru motivarea agenților economici de a opera legal și de a respecta regimul fiscal.



La final, Premierul a dat asigurări că Guvernul va urmări și în continuare implementarea reformelor și a măsurilor care vizează mediul de afaceri, inclusiv prin intermediul platformei Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru, al cărui membru activ este şi Camera de Comerţ.



Congresul ordinar al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova este organizat o dată la cinci ani, pentru a alege Consiliul, Comisia de Cenzori, precum şi președintele CCI. De asemenea, în cadrul Congresului din acest an au fost prezentate direcțiile principale și programele de activitate ale CCI pentru perioada 2017 – 2022, anunță un comunicat al guvernului.