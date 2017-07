Companiile locale sunt invitate să participe în cadrul a două evenimete internaţionale din seria SARIO Business Link - Târgul slovac de afaceri de la Bratislava şi Târgul slovac de la Kosice, care vor avea loc pe 19 septembrie 2017 şi respectiv 30 octombrie 2017.



Târgul slovac de afaceri este unul dintre cele mai mari evenimente internaţionale business to business organizate de Agenţia de Investiţii şi Dezvoltarea Comerţului din Slovacia sub auspiciul Ministerului Economiei încă din 2007.



Evenimentele reprezintă o platformă pentru a dezvolta conexiuni de afaceri şi care a adunat până în prezent mai mult de 1500 de companii, din 35 de ţări din sectoarele cheie ale economiei precum, telecomunicaţii, logistică, automotive şi inginerie.



În cadrul celor două evenimente, antreprenorii din Moldova vor avea ocazia să participe la întrevederi bilaterale ajustate în funcţie de necesităţile companiilor, să identifice noi oportunităţi de investiţii, să-şi dezvolte reţeaua de parteneri de afaceri. De asemenea, participanţii sunt invitaţi să beneficieze de un program complex, care reflectă cerinţele comunităţii de afaceri, trendurile din industria unei ţări, soluţii practice şi informaţii pe probleme concrete.



Atât Târgul slovac de afaceri de la Bratislava, cât şi cel de la Kosice vor include un şir de paneluri şi discuţii, sesiuni B2B şi o conferinţă care vor aborda subiecte ca „Sinergia cooperării transfrontaliere”, „Potenţialul inovativ al regiunilor unde dezvoltă sectorul automotive”, „Dezvoltrea afacerii presupune transformarea ideilor în inovaţii”, „Pentru industria inteligentă trebuie să reacționați cu inovațiile” etc.



Agenţia de Investiţii şi Dezvoltarea Comerţului din Slovacia (SARIO) este o instituţie publică care activează sub spravegherea Ministerului Economiei al Slovaciei şi are drept misiune identificarea şi dezvoltarea stimulentelor întru atragerea investiţiilor străine şi amplificarea competitivităţii companiilor slovace într-o piaţă globalizată.



Menţionăm că MIEPO nu acoperă cheltuielile de participare ale antreprenorilor la acest eveniment.

Totodata, beneficiarii MIEPO vor avea parte de o reducere de 15% din taxa de înregistrare, accesând link-urile de mai jos.



E-mail: matchmaking@sario.sk



Web: www.sario.sk



Înregistrare : matchmakingfairbratislava2017.sario.sk/, http://matchmakingfairkosice2017.sario.sk/