Onorat Plen,



Dragi colegi și stimați invitați,



Sesiunea de primăvară a Parlamentului a pus baza schimbării clasei politice din Moldova. Din 2018 noul Legislativ va fi format din deputați aleși pe liste de partid și deputați aleși pe circumscripții uninominale. A fost redus plafonul de contribuții financiare pentru campaniile electorale și setate mecanisme pentru probarea integrității candidaților. Este asigurată reprezentarea adecvată a anumitor segmente de alegători, cum sunt cei din Găgăuzia, regiunea transnistreană sau din diasporă, discriminați în sistemul proporțional. Prin modificarea sistemului electoral am dat o șansă țării pentru o dezvoltare armonioasă și conformă așteptărilor oamenilor.



În pofida criticilor din partea anumitor forțe, Parlamentul care a susținut cu 74 de voturi o inițiativă revendicată de alegători a demonstrat că este un Parlament pentru oameni. Integrarea europeană a Moldovei înseamnă modernizare, stat prietenos și condiții de viață demne pentru toți locuitorii țării. Parcursul european nu presupune calea spre un nou frate mai mare. Avem angajamente asumate în cadrul Acordului de Asociere și angajamente pentru accesarea fondurilor. Acestea vor fi respectate și îndeplinite, alături de obligația noastră de a implementa politici pentru consolidarea unui stat de drept în Moldova, pentru o societate incluzivă și pentru respectarea drepturilor și libertăților oamenilor. Vom continua parcursul european al țării cu aceiași determinare pentru că Moldova merită să devină membră a UE într-o zi.



Sunt bucuros că am reușit să elaborăm și să transmitem Parlamentului European declarația comună a Parlamentului Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei prin care solicităm deschiderea perspectivei de aderare a țărilor noastre la Uniunea Europeană. Rămânem fermi pe poziția că locul Moldovei este în familia europeană, iar efortul pe care îl întreprinde zilnic, fiecare din noi, va transforma statul într-o țară în care oamenii vor crede și unde vor vrea să trăiască.



Salut cu satisfacție continuarea dialogului strategic cu SUA, precum și crearea grupului de prietenie în cadrul Congresului SUA cu Republica Moldova. Am trimis invitație trilaterală semnată de Speakerii Republicii Moldova, Georgie și Ucraina pentru ca Speakerul Paul Ryan să viziteze regiunea noastră.



Am reușit aprofundarea cooperării Transatlantice, în special pe dimensiunea Adunării Parlamentare a NATO, prin sensibilizarea parlamentarilor față de problemele de apărare și securitate, în special pe dimensiunea civilă a securității, știință și tehnologie, economie, apărare și securitate.



Conștienți de rolul instituțiilor în dezvoltarea statului nostru, am început reformarea autorităților centrale. Am optat, împreună cu alegătorii noștri, pentru un Guvern de profesioniști. Mai puține ministere, mai puțină birocrație. Eficiență și calitate – aceasta așteptăm de la executivul reformat. Angajamentul Parlamentului și Guvernului, asumat prin foaia de parcurs pentru agenda de reforme prioritare rămâne un instrument care și-a probat eficiența în asigurarea bunei guvernări. De asemenea, vom canaliza eforturile pentru adoptarea și implementarea, în comun cu Guvernul, a măsurilor din Planul de Acțiuni care vizează angajamentele din Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, pentru anul 2017.



În sesiunea de primăvară am reușit să promovăm pachete de legi care vin să consolideze eforturile noastre anterioare pentru dezvoltarea unui sistem financiar-bancar stabil și stimulatoriu pentru mediul de afaceri. Prin simplificarea procedurilor și reducerea presiunii asupra antreprenorilor, confirmăm că suntem o guvernare pro-business care crede cu tărie că numai în parteneriat cu oamenii de afaceri putem construi o țară în care fiecare are o viață decentă.



Am creat condiții pentru ca miliardul să fie întors. În acest sens, Agenția pentru recuperarea bunurilor fraudate, împreună cu alte instituții fortificate de legislația adoptată anterior, trebuie să aducă rezultate. La începutul sesiunii am votat legea integrității, Strategia Națională de Integritate și Anticorupție și alte norme care, aplicate cu bună credință, vor aduce încrederea oamenilor în autorități și instituții.



De la începutul anului au fost elaborate 1925 de rapoarte, avize și amendamente la proiectele de acte legislative. Am reușit să aprobăm modificarea Constituției și să oferim o garanție în plus pentru independența avocatului poporului.



Învățăm să promovăm o politică incluzivă prin multiplele mecanisme care implică oamenii în procesul de luare a deciziilor, prin legile ajustate la dimensiunea de gen și prin normele elaborate pe Platforma parlamentară de consultare și control parlamentar pentru realizarea politicii de reintegrare a Republicii Moldova și Grupul de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Populară a UTA Găgăuzia.



Contez mult pe parteneriatul pe care l-am făcut cu societatea civilă și jucătorii de pe piața media. Suntem conștienți că avem nevoie de o legislație care să ia în calcul provocările, dar și progresul tehnologic din ultimii ani. Cu suportul partenerilor internaționali am creat o platformă unde beneficiarii finali ai legislației media urmează să producă inclusiv un nou Cod al audiovizualului. M-am angajat să promovez proiectele elaborate de grupul de lucru pentru că sunt personal interesat să avem o presă liberă și independentă.



În această sesiune am aprobat cca 125 legi și 47 de hotărâri și încă 137 de proiecte votate în prima lectură. Nu mai puțin important este că am reușit să organizăm dezbateri și audieri pe diferite proiecte de lege de la cele sociale, cum este sistemul tichetelor de masă, până la reglementări tehnice și politice cum au fost în cazul sistemului electoral. Toți împreună învățăm că deciziile bune se iau în urma unor discuții largi cu mediul academic, cu experți și politicieni. De asemenea, învățăm să utilizăm tot mai mult controlul parlamentar pentru a vedea efectul normelor pe care le adoptăm.



Vreau să mulțumesc oamenilor pentru suport și înțelegere că, deși nu putem repara totul și imediat, avem progres și avem rezultate. Vom lucra în continuare într-o echipă cu societate. Moldova reușește.