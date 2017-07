Potrivit unui comunical al Ministerului Sănătății, 67 de de cupluri asigurate medical au solicitat proceduri de fertilizare in vitro finanțate din fondurile de asigurare obligatorie medicală.



Comisia de evaluare a Ministerului Sănătății a recepționat 67 de dosare, în perioada aprilie –iunie 2017. Dintre acestea, două au fost respinse din motive medicale, iar 30 au fost acceptate. Ca urmare, comisia a eliberat pentru 30 de femei bilete de trimitere pentru efectuarea gratuită a procedurilor de fertilizare in vitro.



Restul dosarelor urmează să fie evaluate în timpul apropiat. Ministerul Sănătății a solicitat Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) să finanțeze 100 de proceduri de fertilizare in vitro, anual.



Anterior, CNAM a contractat trei instituţii medicale private pentru prestarea serviciilor de fertilizare in vitro. Pentru 30 de proceduri compania a alocat peste 951 de mii de lei.



Precizăm că, procedura de fertilizare in vitro finanţată din fondurile de asigurare obligatorie medicală poate fi solicitată doar de cuplurile care deţin poliţă medicală.



CNAM achită pentru o procedură de fertilizare in vitro 31 729 lei. Această sumă nu include costurile pentru medicamentele administrate de paciente.



Amintim că, Ministerul Sănătății a aprobat în luna februarie 2017 ordinul cu privire la acordarea serviciilor de reproducere umană asistată. Documentul permite cuplurilor infertile să solicite o procedură de fertilizare in vitro gratuită, în baza poliței de asigurare medicală.



În țară sunt aproximativ 140 de mii de cupluri infertile, de vârstă reproductivă. Dintre acestea, 3000 necesită tratament de fertilizare in vitro.