În premieră, Republica Moldova va avea un Cod administrativ care va defini modul de funcţionare a instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice. Acesta este inițiativa legislativă a unui grup de deputați și a fost votat astăzi, de plenul Parlamentului, în prima lectură.



Noul Cod va reglementa emiterea de acte administrative de către autoritățile publice, mecanismele de rezolvare a petiţiilor adresate de către cetăţeni, precum și va cuprinde totalitatea actelor legislative care în prezent stabilesc raporturile juridice de drept administrativ.



În premieră, va fi reglementat refuzul de a primi sau a examina o cerere. La fel, pentru prima dată, va fi dispusă obligativitatea întocmirii dosarului administrativ de către autorităţile publice. De asemenea, va fi reglementată procedura de notificare în cadrul procedurii necontencioase, va fi instituită posibilitatea încheierii contractului de împăcare între părţi atât în procedura necontencioasă, cât şi în cea contencioasă.



Proiectul Codului Administrativ este structurat în trei cărţi care se referă la uniformizarea soluţiilor legale şi reglementarea situaţiilor juridice semnalate de jurisprudenţa administrativă. La fel, prevede simplificarea mijloacelor de acţiune a administraţiei publice prin coerenţa şi predictibilitatea procedurilor și asigurarea stabilităţii procedurilor administrative.



Cartea întâi clarifică termenii şi instituţiile din cadrul procedurii administrative (petiţie, act administrativ individual, contract administrativ, act real, operaţiune administrativă etc). Reglementează principiile procedurii administrative și a contenciosului administrative. Cartea a doua este dedicată procedurii administrative necontencioase, în special, reglementează statutul participanţilor la procedura administrativă, regimul juridic al competenţei, termenii în procedura administrativă etc. Cartea a treia a proiectului consolidează instituţia contenciosului administrativ, prin descrierea procedurii de adresare şi soluţionare a litigiilor de contencios administrativ în instanţa de judecată.



Proiectul are menirea de a clarifica principiile, conceptele, etapele procedurii administrative, căile de atac şi regimul juridic al actelor, operaţiunilor şi contractelor administrative, în vederea asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor prevăzute de lege ale persoanelor fizice şi juridice, ţinându-se cont de interesul public şi de regulile statului de drept.



Proiectul urmează a fi discutat și votat în lectură finală, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.